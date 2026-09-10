Eğitim heyecanı Aziziye Zübeyde Hanım İlkokulu'nda başladı

Aziziye Zübeyde Hanım İlkokulu'nda ziyaret

İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitim-öğretim yılının açılışı vesilesiyle Aziziye Zübeyde Hanım İlkokulu'nu ziyaret etti. Okula gelişinde öğrencilerle bir araya gelen Ekici, sınıfları dolaşarak miniklerle sohbet etti ve onların yeni dönem heyecanına ortak oldu.

Sınıflarla buluşma:

Ekici, öğrencilere yeni eğitim döneminde başarı, sağlık ve mutlu bir okul hayatı dileyerek çocukların kendilerini güvende ve mutlu hissedecekleri bir eğitim ortamı oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Sohbet sırasında öğrencilerin heyecanı ve merakına zaman ayırdı.

Okul-aile ve öğretmenlerle değerlendirme:

Velilerle yaptığı görüşmede, onların beklenti ve ihtiyaçlarını dinleyen Ekici, ailelerin eğitim sürecine aktif katılımının öğrenci başarısında belirleyici olduğunu ifade etti. Velilerin sorularını yanıtlayarak aile-öğretmen iletişiminin güçlendirilmesine dikkat çekti.

Ziyaretin devamında öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşan Ekici, eğitim-öğretim süreçleri, okul ikliminin güçlendirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik önerileri dinledi. Öğretmenlerin sahadaki deneyimlerini değerli bilgi ve geri bildirim olarak nitelendiren Ekici, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda nitelikli, kapsayıcı ve öğrenci merkezli eğitimi hep birlikte güçlendirme kararlılığını yineledi.

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLANGICI DOLAYISIYLA AZİZİYE ZÜBEYDE HANIM İLKOKULUMUZU ZİYARET ETTİ.