Simav'da okullarda yeni dönem öncesi hazırlıklar yerinde değerlendirildi

Ziyaret ve değerlendirme:

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi Çitgöl Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulunu ziyaret ederek okulda yürütülen hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Okulda yürütülen çalışmalar:

Ziyaret sırasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Güven, eğitim faaliyetleri ile yıl boyunca hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda okulun yeni döneme yönelik organizasyonel hazırlıkları değerlendirildi ve eğitim sürecinin daha verimli yürütülmesine yönelik genel değerlendirmeler yapıldı.

Yeni dönem beklentileri:

Müdür Güven, yeni eğitim öğretim yılının başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere tüm eğitim camiası için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu. Ziyaret, okul yönetimi ile koordinasyonun güçlendirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin planlı şekilde yürütülmesi yönündeki kararlılığı pekiştirdi.

SİMAV’DA YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ OKULLARDA HAZIRLIK MESAİSİ