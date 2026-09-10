Dolar 48,4910 +0,01%
Euro 56,4815 -0,04%
Bist 14.419,86 -0,59%
Altın Gram 6.899,91 -0,78%
EUR/USD 1,1625 -0,12%
Brent Petrol 102,24 +1,02%
--°

Simav'da okullarda yeni dönem öncesi hazırlıklar yerinde değerlendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, 2026-2027 öncesi Çitgöl Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulunda hazırlıkları yerinde inceleyip öğretmenlerle görüştü.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Simav'da okullarda yeni dönem öncesi hazırlıklar yerinde değerlendirildi

Ziyaret ve değerlendirme:

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi Çitgöl Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulunu ziyaret ederek okulda yürütülen hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Okulda yürütülen çalışmalar:

Ziyaret sırasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Güven, eğitim faaliyetleri ile yıl boyunca hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda okulun yeni döneme yönelik organizasyonel hazırlıkları değerlendirildi ve eğitim sürecinin daha verimli yürütülmesine yönelik genel değerlendirmeler yapıldı.

Yeni dönem beklentileri:

Müdür Güven, yeni eğitim öğretim yılının başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere tüm eğitim camiası için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu. Ziyaret, okul yönetimi ile koordinasyonun güçlendirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin planlı şekilde yürütülmesi yönündeki kararlılığı pekiştirdi.

SİMAV’DA YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ OKULLARDA HAZIRLIK MESAİSİ

SİMAV’DA YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ OKULLARDA HAZIRLIK MESAİSİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akademi ve sektör el ele: Türk Telekom ile İbn Haldun Üniversitesi yetenek odakl...
images

İdil'de okul güvenliğini güçlendirme amacıyla kurumlar toplantı yaptı
images

Öğretmenlerin dayanışmasıyla okul yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
images

Bartın'da uyum haftasında 6.623 öğrenci okula başladı, 28.250 öğrenci 14 Eylül'd...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'nin veteran badmintoncuları Trabzon'dan 5 madalyayla döndü

Karabük tıp fakültesinde acil durum tatbikatıyla hazırlıklar sınandı

Karabük Üniversitesi'nden 15 takım TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak

Hakem ataması açıklandı: Turgut Doman Kayseri'de düdük çalacak

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı