Eğitim yılına hazırlık: Vali Taşolar öğretmenlerle buluştu

Vali Taşolar zümre toplantısına katıldı

İğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkçe ve Matematik Zümre Toplantısı'na katılarak yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, eğitim-öğretim süreçlerinin güçlendirilmesi ve öğretim uygulamalarının daha etkin hâle getirilmesi amaçlandı.

Toplantının odak noktaları:

Görüşmelerde, ders içi uygulamaların niteliğinin artırılması ve öğrencilerin akademik performansının yanısıra sosyal gelişimlerinin desteklenmesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, öğretmenlerin karşılaştığı sorunlara yönelik fikir ve önerilerini paylaştı; işbirliği ve deneyim paylaşımının önemi vurgulandı.

Beklentiler ve vurgular:

Vali Taşolar, yeni eğitim öğretim yılının öğretmenler, öğrenciler ve eğitim camiası için başarılı ve verimli geçmesini temenni ederek, tüm öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi. Toplantıda yer alan değerlendirmeler, uygulanabilir öneriler olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile takip edilecek.

Bu buluşma, eğitim planlamasında paydaşların görüşlerinin alınması ve yerel düzeyde koordinasyonun sağlanması açısından önem taşıyor. Öğretmenlerin mesleki katkıları ve zümre çalışmaları, eğitim hedeflerine ulaşmada kilit rol oynamaya devam edecek.

VALİ TAŞOLAR, TÜRKÇE VE MATEMATİK ZÜMRE TOPLANTISINA KATILDI