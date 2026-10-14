Dolar 49,3863 +0,04%
Euro 55,3149 +0,10%
Bist 12.189,31 -0,50%
Altın Gram 6.615,75 -0,26%
EUR/USD 1,1193 -0,09%
Brent Petrol 106,07 +0,36%
--°

Eğitimde ortak adım: Bodrum'da okul-aile iletişimine öncelik

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda velilerle buluşup okul-aile dayanışması ve iletişimin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitimde ortak adım: Bodrum'da okul-aile iletişimine öncelik

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulunda düzenlenen toplantıda velilerle bir araya geldi. Kuşcu, öğrencilerin gelişiminde en etkili unsurlardan birinin okul ve ailenin ortak hareket etmesi olduğunu belirtti ve konuşmasında okul-aile iş birliği ile sağlıklı iletişimin önemine dikkat çekti.

Ortak sorumluluk ve iletişim

Kuşcu toplantıda, çocukların potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için yalnızca öğretim süreçlerinin değil, aynı zamanda aile desteğinin de düzenli ve uyumlu olması gerektiğini ifade etti. Öğrenci takibinin tüm paydaşlar tarafından yakından yapılmasının gerekliliğini vurgulayarak, güçlü iletişim kanallarının eğitim sürecine doğrudan katkı sağladığını söyledi.

Velilerin katılımının önemi

Toplantıda veliler, eğitim sürecine aktif katılımın okul iklimi ve eğitim kalitesi üzerindeki olumlu etkilerini paylaştı. Kuşcu, ailelerin düzenli bilgilendirme ve iş birliği ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminde fark yaratabileceğini belirtti ve velilerin bu sürece dahil olmasının altını çizdi.

Okul yönetiminin açıkladığı yol haritası

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, velilerin eğitim sürecine katılımının teşvik edileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, okul-aile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik benzer buluşmaların devam ettirileceği ve iş birliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi için adımlar atılacağı bildirildi.

BODRUM’DA EĞİTİMDE AİLE-OKUL İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

BODRUM’DA EĞİTİMDE AİLE-OKUL İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Velilere rehberlik, öğrencilere dijital uyanış İnönü'de
images

Vatandaş odaklı iletişim için disleksi eğitimi: 150 personele ulaşıldı
images

Okul servislerinde güvenlik bilinci ladik'te güçlendirildi
images

Buluşma: SUBÜ'de İtalya ve Polonya'dan akademisyenler mesleki eğitimi dijital dö...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çınarlıkuyu'da vatandaşın sesi: Hakan Şimşek talepleri not aldı

Karabük barosunda Sibel Şirin dönemi: yönetim kadrosu belirlendi

Bülbülzade Parkı davasında heyet değişikliği gerekçesiyle duruşma ertelendi

Kuzey Akım sabotajının ilk ceza duruşması Hamburg'da başladı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı