Eğitimde ortak adım: Bodrum'da okul-aile iletişimine öncelik

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulunda düzenlenen toplantıda velilerle bir araya geldi. Kuşcu, öğrencilerin gelişiminde en etkili unsurlardan birinin okul ve ailenin ortak hareket etmesi olduğunu belirtti ve konuşmasında okul-aile iş birliği ile sağlıklı iletişimin önemine dikkat çekti.

Ortak sorumluluk ve iletişim

Kuşcu toplantıda, çocukların potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için yalnızca öğretim süreçlerinin değil, aynı zamanda aile desteğinin de düzenli ve uyumlu olması gerektiğini ifade etti. Öğrenci takibinin tüm paydaşlar tarafından yakından yapılmasının gerekliliğini vurgulayarak, güçlü iletişim kanallarının eğitim sürecine doğrudan katkı sağladığını söyledi.

Velilerin katılımının önemi

Toplantıda veliler, eğitim sürecine aktif katılımın okul iklimi ve eğitim kalitesi üzerindeki olumlu etkilerini paylaştı. Kuşcu, ailelerin düzenli bilgilendirme ve iş birliği ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminde fark yaratabileceğini belirtti ve velilerin bu sürece dahil olmasının altını çizdi.

Okul yönetiminin açıkladığı yol haritası

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, velilerin eğitim sürecine katılımının teşvik edileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, okul-aile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik benzer buluşmaların devam ettirileceği ve iş birliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi için adımlar atılacağı bildirildi.

BODRUM’DA EĞİTİMDE AİLE-OKUL İŞ BİRLİĞİ VURGUSU