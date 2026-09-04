Dolar 48,4390 +0,05%
Euro 56,2928 -0,02%
Bist 14.001,02 +0,49%
Altın Gram 7.034,23 -0,51%
EUR/USD 1,1625 -0,05%
Brent Petrol 95,37 -0,16%
--°

Eğitime destek devam: Kepez'ten üniversite öğrencilerine karşılıksız burs

Kepez Belediyesi, 2026-2027 eğitim yılı için maddi imkânları sınırlı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor; başvurular 3–25 Eylül 2026 arasında.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitime destek devam: Kepez'ten üniversite öğrencilerine karşılıksız burs

Kepez Belediyesi burs desteğini sürdürüyor

Kepez Belediyesi, üniversite öğrencilere yönelik karşılıksız burs uygulamasını 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında da devam ettiriyor. Program, maddi imkânları kısıtlı ve eğitim hayatını sürdürmekte ekonomik zorluk yaşayan öğrencilerin yararlanması amacıyla hayata geçiriliyor. Burslar, Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı İktisadi İşletmesi aracılığıyla sağlanacak.

kimler başvurabilir:

Burs programından yararlanmak isteyenler arasında hem üniversiteye yeni başlayan öğrenciler hem de öğrenimlerine devam eden öğrenciler yer alıyor. Adayların belirtilen koşulları taşıması gerekiyor; şartların detayları ve uygunluk kriterleri için başvuru öncesinde ilgili açıklamaların dikkatlice okunması önem taşıyor. Başvuruların kabulü ve değerlendirilmesiyle ilgili nihai kararlar vakıf yetkilileri tarafından yapılacak.

başvuru süreci ve gerekli belgeler:

Başvurular 3 Eylül itibarıyla başladı ve son başvuru tarihi 25 Eylül 2026 olarak açıklandı. İlgilenen öğrenciler tüm başvuru şartları, gerekli belgeler ve süreç ayrıntılarına kepezvakfi.com.tr internet adresinden ulaşabilecek; başvurular da aynı site üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilerin başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve istenen belgeleri eksiksiz hazırlamaları gerektiği vurgulanıyor.

amaç ve yerel yönetimin mesajı:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, burs programının gençlerin eğitimine doğrudan katkı sağlamak amacıyla sürdürüldüğünü belirtti. Kocagöz, "Gençlerimizin iyi bir eğitim alması, hayallerine ve hedeflerine ulaşabilmesi hepimizin ortak sorumluluğu. Ekonomik şartların hiçbir gencimizin eğitim hayatının önünde engel olmasını istemiyoruz. Bu anlayışla üniversite öğrencilerimize yönelik burs desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz" dedi. Belediye yetkilileri, programla öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları ekonomik yükün hafifletilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Başvuruda bulunacak öğrencilerin internet sitesindeki açıklamaları dikkatlice inceleyip başvuru tarihlerini takip etmeleri, eksiksiz ve doğru bilgi sunmaları süreç açısından belirleyici olacak. Destek başvuruları vakfın değerlendirme süreçlerine göre sonuçlandırılacak ve kabul edilen adaylara ilişkin duyurular ilgili mecralarda paylaşılacak.

KEPEZ BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KARŞILIKSIZ BURS DESTEĞİNİ 2026-2027 EĞİTİM VE...

KEPEZ BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KARŞILIKSIZ BURS DESTEĞİNİ 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA SÜRDÜRÜYOR. MADDİ İMKANLARI KISITLI, EĞİTİM HAYATINI SÜRDÜRMEKTE EKONOMİK AÇIDAN ZORLANAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YARARLANABİLECEĞİ BURS DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul alışverişinde öncelik yerel esnafa verilmeli
images

Eğitim güvenliği için çok katmanlı tedbir planı Sinop'ta
images

Yunusemreli minikler planetaryum ve vr ile keşif yolculuğuna çıktı
images

Sudan’da açıköğretim Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konya'da kırtasiye denetimleri yoğunlaştı: velilere ve tüketicilere çağrı

Yamalakspor sezon hazırlığına boğa güreşi festivaliyle destek arıyor

Yenilenen 100. yıl caddesi gece müdahaleleriyle kent görünümünü tazeliyor

Efeler’de kurtuluş coşkusunu fener alayında yaşayacak

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı