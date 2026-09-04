Eğitime destek devam: Kepez'ten üniversite öğrencilerine karşılıksız burs

Kepez Belediyesi burs desteğini sürdürüyor

Kepez Belediyesi, üniversite öğrencilere yönelik karşılıksız burs uygulamasını 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında da devam ettiriyor. Program, maddi imkânları kısıtlı ve eğitim hayatını sürdürmekte ekonomik zorluk yaşayan öğrencilerin yararlanması amacıyla hayata geçiriliyor. Burslar, Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı İktisadi İşletmesi aracılığıyla sağlanacak.

kimler başvurabilir:

Burs programından yararlanmak isteyenler arasında hem üniversiteye yeni başlayan öğrenciler hem de öğrenimlerine devam eden öğrenciler yer alıyor. Adayların belirtilen koşulları taşıması gerekiyor; şartların detayları ve uygunluk kriterleri için başvuru öncesinde ilgili açıklamaların dikkatlice okunması önem taşıyor. Başvuruların kabulü ve değerlendirilmesiyle ilgili nihai kararlar vakıf yetkilileri tarafından yapılacak.

başvuru süreci ve gerekli belgeler:

Başvurular 3 Eylül itibarıyla başladı ve son başvuru tarihi 25 Eylül 2026 olarak açıklandı. İlgilenen öğrenciler tüm başvuru şartları, gerekli belgeler ve süreç ayrıntılarına kepezvakfi.com.tr internet adresinden ulaşabilecek; başvurular da aynı site üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilerin başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve istenen belgeleri eksiksiz hazırlamaları gerektiği vurgulanıyor.

amaç ve yerel yönetimin mesajı:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, burs programının gençlerin eğitimine doğrudan katkı sağlamak amacıyla sürdürüldüğünü belirtti. Kocagöz, "Gençlerimizin iyi bir eğitim alması, hayallerine ve hedeflerine ulaşabilmesi hepimizin ortak sorumluluğu. Ekonomik şartların hiçbir gencimizin eğitim hayatının önünde engel olmasını istemiyoruz. Bu anlayışla üniversite öğrencilerimize yönelik burs desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz" dedi. Belediye yetkilileri, programla öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları ekonomik yükün hafifletilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Başvuruda bulunacak öğrencilerin internet sitesindeki açıklamaları dikkatlice inceleyip başvuru tarihlerini takip etmeleri, eksiksiz ve doğru bilgi sunmaları süreç açısından belirleyici olacak. Destek başvuruları vakfın değerlendirme süreçlerine göre sonuçlandırılacak ve kabul edilen adaylara ilişkin duyurular ilgili mecralarda paylaşılacak.

KEPEZ BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KARŞILIKSIZ BURS DESTEĞİNİ 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA SÜRDÜRÜYOR. MADDİ İMKANLARI KISITLI, EĞİTİM HAYATINI SÜRDÜRMEKTE EKONOMİK AÇIDAN ZORLANAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YARARLANABİLECEĞİ BURS DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.