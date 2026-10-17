Eğitime ve üretime odaklanan 45 karar: Denizli meclisi aldığı destek paketleriyle öne çıktı

Denizli büyükşehir meclisi Ekim oturumunda sosyal ve üretim odaklı kararlar aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında toplam 45 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yönetiminde gerçekleşen oturumda, sosyal yardımlardan eğitime, tarımsal üretimi destekleyecek uygulamalardan kurumlar arası iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede düzenlemeler kabul edildi.

eğitime destek: şehit, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere düzenli yardım:

Mecliste oy birliğiyle kabul edilen "Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım Projesi" kapsamında, il sınırları içinde ikamet eden şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere düzenli eğitim desteği sağlanacak. Düzenleme, Sosyal Yardım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda uygulanacak ve amaç, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirerek çocukların imkanlardan mahrum kalmamasını sağlamak olarak açıklandı.

sosyal yardımlar ve kış dönemi ısınma desteği:

Artan yaşam maliyetleri ve değişen sosyo-ekonomik koşullar göz önüne alınarak sosyal yardım kriterlerinde iyileştirmelere gidildi. Ayrıca Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu kararıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Kış Dönemi Isınma Desteği verilmesi kabul edildi; destek, 2026 yılı Kasım-Aralık ve 2027 yılı Ocak-Şubat aylarında düzenli olarak uygulanacak.

üreticiye yönelik teşvikler ve mera verimliliği çalışmaları:

Tarım kesimine yönelik kararlar arasında, artan girdi maliyetlerine karşı 2027 yılında da il genelindeki çiftçilere mazot ve gübre desteği sağlanması yer aldı. Kadın üreticileri teşvik etmek amacıyla yürütülen "Bereketli Sürüler" projesi kapsamında hak kazanan kadın üreticilere verilen küçükbaş hayvanlar (2 koyun, 1 koç) için hayvan başına bir çuval arpa flake yem desteği verilecek.

Ayrıca Acıpayam, Baklan, Çardak, Çivril ve Sarayköy ilçelerindeki toplam 18 mahallede mera alanlarının verimliliğini artırmaya yönelik gübreleme çalışmaları başlatılacak; bu adım, mera kaynaklı üretim kapasitesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

kurumsal iş birlikleri ve kent projeleri:

Mecliste alınan kararlar arasında kent yönetiminin uluslararası görünürlüğünü artıracak adımlar da bulunuyor. Denizli’nin, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na (UCLG MEWA) üye olması kararlaştırıldı. Eğitim ve teknoloji iş birlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜBİTAK destekli Denizli Bilim Merkezi için ortak protokol imzalanması planlanıyor.

Yerel hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla bazı sosyal tesislerin ilçe belediyelerine devri de onaylandı: Güney ilçesi Karaağaçlı Mahallesi’ndeki mezbahanenin işletme yetkisi Güney Belediyesi’ne, Honaz Kızılyer Sosyal Tesisi ise Honaz Belediyesi’ne devredildi; ilçe belediye başkanları alınan kararlar için teşekkürlerini iletti.

Bülent Nuri Çavuşoğlu, toplantı sonuçlarını değerlendirirken alınan kararların kentin sosyal dokusuna ve üretim gücüne katkı sağlayacağını vurguladı. Çavuşoğlu, "Kimseyi arkada bırakmayan bir Denizli inşa ediyoruz" ifadesiyle sosyal belediyecilik anlayışının süreceğini belirtti ve desteklerin kapsamının daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşması için şartların yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Toplantıda kabul edilen kararlar; kısa vadede daralan hanelere nefes aldırmayı, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği desteklemeyi ve kent düzeyinde kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmeyi hedefliyor. Kararların uygulamaya geçirilmesiyle birlikte hem sosyal yardımların erişimi hem de üretici desteklerinin etkinliği yakından takip edilecek.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI’NDA SOSYAL DESTEKLERDEN EĞİTİME, TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASINA KATKI SAĞLAYACAK HAMLELERDEN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİNE KADAR KENTİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN 45 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI. BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, "KİMSEYİ ARKADA BIRAKMAYAN BİR DENİZLİ İNŞA EDİYORUZ" DEDİ.