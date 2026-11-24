Fatih Köse'nin eğitim yaklaşımı

Düşünce Rotası Derneği Başkanı Fatih Köse, Türkiye'nin kalkınmasında eğitimin belirleyici rol oynadığını belirtti. Köse, çağın ihtiyaçlarına cevap veren; araştıran, sorgulayan, üreten ve milli değerlere bağlı nesillerin yetiştirilmesinin ülke geleceği için öncelik olması gerektiğini söyledi.

Köse, eğitimin sadece okul sıralarında kazanılan bilgiyle sınırlı kalmaması gerektiğini; çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve ahlaki yönden de desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin insan kaynağına yapılan yatırımın, uzun vadede ülkenin rekabet gücünü doğrudan etkilediğini ifade etti.

Dijitalleşme ve düşünme becerileri:

Köse, hızla değişen dünyada eğitimin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Özellikle dijitalleşmenin günlük yaşamın her alanına nüfuz ettiği bir dönemde çocukların teknolojiyi doğru kullanabilen ve ulaştıkları bilgiyi analiz edip değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ezberci yaklaşımlar yerine eleştirel düşünme, yaratıcı üretme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin altını çizen Köse, bu becerilerin aynı zamanda yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapının da temelini oluşturduğunu söyledi.

Öğretmenler ve ailelerin rolü:

Köse, eğitim sürecinin en önemli aktörlerinden birinin öğretmenler olduğunu belirtti ve "Öğretmenler geleceğin mimarlarıdır" anlayışını benimsediklerini ifade etti. Öğretmenlerin sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda öğrencilerin kişilik gelişimine rehberlik eden kişiler olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim ortamlarının güçlendirilmesinin eğitim kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını söyleyen Köse, ailelerin de sürece aktif katılımının önemine dikkat çekti. Köse, "Bir çocuğun yetişmesinde okul kadar aile ortamı da önemlidir. Öğretmen, aile ve okul yönetimi arasında güçlü bir iletişim kurulması, çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal gelişimine katkı sağlayacaktır. Eğitim, toplumun bütün kesimlerinin sahiplenmesi gereken ortak bir sorumluluktur" dedi.

Fırsat eşitliği ve mesleki eğitim:

Köse, her çocuğun nitelikli eğitime erişiminin toplumsal gelişim için temel koşul olduğunu belirtti. Bölge veya ekonomik koşullara bakılmaksızın yeteneklerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Köse, fırsat eşitliğini güçlendirmenin altını çizdi.

Mesleki ve teknik eğitimin ülkenin üretim kapasitesi açısından önemine dikkat çeken Köse, eğitim ile iş dünyası arasındaki bağların kuvvetlendirilmesinin gençlerin istihdamına katkı sağlayacağını ifade etti. Türkiye'nin bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanlarında ilerlemesinin temelinde güçlü ve kapsayıcı bir eğitim sistemi olduğuna dikkat çekti.

Köse sözlerini, çocuklara yapılan yatırımın "ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırım" olduğunu hatırlatarak tamamladı ve eğitim politikalarının uzun vadeli, çok paydaşlı ve uygulanabilir adımlarla şekillendirilmesi çağrısında bulundu.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ BAŞKANI FATİH KÖSE, TÜRKİYE'NİN KALKINMASINDA EĞİTİMİN BELİRLEYİCİ BİR ROL ÜSTLENDİĞİNİ BELİRTEREK, ÇAĞIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN, ARAŞTIRAN, SORGULAYAN, ÜRETEN VE MİLLİ DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLER YETİŞTİRMENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ. EĞİTİMİN YALNIZCA OKUL SIRALARINDA KAZANILAN BİLGİLERDEN İBARET OLMADIĞINI İFADE EDEN KÖSE, ÇOCUKLARIN AKADEMİK GELİŞİMLERİNİN YANI SIRA SOSYAL, KÜLTÜREL VE AHLAKİ YÖNDEN DE DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.