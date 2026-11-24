Ara tatil kampında öğrenim ve rehberlik:

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Hedef YKS-LGS Projesi çerçevesinde, il genelindeki farklı imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrenciler ara tatil kampında bir araya geldi. Kamp, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak ve gelecek planlamalarında destek olmak amacıyla Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler akademik programların yanı sıra rehberlik ve kariyer odaklı oturumlara katıldı.

kariyer buluşması ve tecrübe paylaşımı:

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile yapılan kariyer buluşması oldu. Özer, eğitim ve meslek hayatına ilişkin tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak onları kariyer hedefleri konusunda yönlendirdi ve motivasyon sağladı. Sohbet formatındaki buluşmada gençlerin soruları yanıtlandı, hedef belirleme ve akademik çalışma yöntemleri üzerine pratik tavsiyeler verildi.

değerler eğitimi ve sosyal farkındalık çalışmaları:

Kamp programı akademik desteğin ötesinde değerler eğitimine de yer verdi. Öğrenciler güncel meseleler üzerine değerlendirmeler yaparken, Doğu Türkistan ve Filistin temalı resimler hazırladı. Hazırlanan eserlerle gençler, özgürlük, bağımsızlık ve insan haklarına yönelik duyarlılıklarını sanat yoluyla ifade etti. Etkinlik; eğitim, kariyer planlaması, tecrübe paylaşımı ve sosyal farkındalık çalışmalarını bir arada yürütmeyi amaçlayarak öğrencilerin hem akademik hem kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefledi.

DÜZCE’DE “HEDEF YKS-LGS PROJESİ” KAPSAMINDA FARKLI İMAM HATİP LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA ARA TATİL KAMPI DÜZENLENDİ. ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, EĞİTİM VE MESLEK HAYATINA İLİŞKİN TECRÜBELERİNİ PAYLAŞARAK GENÇLERE KARİYER HEDEFLERİ KONUSUNDA TAVSİYELERDE BULUNDU.