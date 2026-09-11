Sergej Jakirovic liderliğiyle Hull City öne çıktı: Premier Lig'de ağustosun teknik direktörü

Sergej Jakirovic'e ağustosun teknik direktörü ödülü

Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic ağustos ayının teknik direktörü seçildi. 49 yaşındaki çalıştırıcının bu ödüle layık görülmesi, kulübün sezon başlangıcındaki performansının bir yansıması olarak değerlendirildi. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı yönetiminde Jakirovic'in liderliği öne çıktı.

kulüp tarihi ve ödülün önemi:

Jakirovic, ağustos 2016'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk Hull City teknik direktörü oldu. Kulüp tarihinde bu ödüle layık görülen üçüncü isim olarak Mike Phelan ve Phil Brown'un ardından kayıtlara geçti. Bu tablo, Hull City için bireysel ve takım düzeyinde dikkat çeken bir başarı olarak yorumlanıyor.

takım performansı ve maç sonuçları:

Hull City sezona etkili başladı; takım Manchester United'ı 2-0, Coventry City'yi 1-0 mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı. Kaplanlar son olarak Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçlar, Jakirovic'in takım üzerindeki kısa vadeli etkisini ve aldığı ödülle örtüşen performans çizgisini gösteriyor.

İNGİLTERE PREMİER LİG EKİPLERİNDEN HULL CİTY'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEJ JAKİROVİC, AĞUSTOS AYININ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.