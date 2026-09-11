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Gebze Belediyespor transferde Luka Marttila'ya yöneldi

SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Gebze Belediyespor, 23 yaşındaki Finlandiya smaçörü Luka Marttila'yı transfer ederek yeni sezon kadrosunu güçlendirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gebze Belediyespor transferde Luka Marttila'ya yöneldi

Gebze Belediyespor transferde Luka Marttila'yı açıkladı

SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosuna Luka Marttila'yı kattığını resmen duyurdu. Finlandiya Milli Takımı forması da giyen 23 yaşındaki smaçör, gelecek sezonda sarı-lacivertli ekip için sahaya çıkacak.

transferin detayları:

Kulübün açıklamasına göre Marttila, takımın yeni sezon hedefleri doğrultusunda yapılanma çalışmalarının parçası olarak transfer edildi. Kariyerinde Finlandiya, İtalya ve Fransa liglerinde oynayan oyuncu, son olarak 2025/26 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Marttila, uluslararası arenada da dikkat çekti; 2026 Erkekler Avrupa Uluslar Liginde sergilediği performansla turnuvanın MVPsine seçildi.

kariyer geçmişi:

23 yaşındaki Finlandiyalı smaçörün kulüp geçmişinde önemli Avrupa isimleri yer alıyor. Marttila, Finlandiya’da Hurrikaani-Loimaa, Salon Viesti U20, Murikat, Salon Viesti U17 ve Maskun Kataja U17; İtalya’da MINT Vero Volley Monza ve Vero Volley Monza; Fransa’da ise Montpellier Volley formalarını giydi. Oyuncu, kariyerine yeni sezonda Gebze Belediyespor forması altında devam edecek.

SMS GRUP EFELER LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN GEBZE BELEDİYESPOR, YENİ SEZON KADRO YAPILANMASI KAPSAMINDA...

SMS GRUP EFELER LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN GEBZE BELEDİYESPOR, YENİ SEZON KADRO YAPILANMASI KAPSAMINDA FİNLANDİYA MİLLİ TAKIMI’NIN BAŞARILI SMAÇÖRÜ LUKA MARTTİLA’YI RENKLERİNE BAĞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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