Eker süzme, Cape 31 Gold Cup'ta tarihe geçti

eker süzme dünya şampiyonu oldu:

Eker Süzme Yelken Takımı, Fransa'nın Saint-Tropez kentinde ilk kez düzenlenen Cape 31 Gold Cup'ta 12 ülke ve 28 teknenin katıldığı organizasyonda birinciliğe ulaşarak tarih yazdı. Turnuva 12-17 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi ve ekip 10 yarış sonunda rakiplerine net bir üstünlük kurdu.

turnuva sonuçları ve puanlaması:

Cape 31 sınıfının ilk Gold Cup'ında düzenlenen 10 yarışın sonunda Eker Süzme toplam 41 net puanla şampiyon oldu. İkinci sırada yer alan Django 58 puan alırken, Alman Hatari takımı 63 puanla üçüncü oldu. Türk ekip, en yakın rakibine 17 puan fark atarak zafere ulaştı; organizasyonda her yarış farklı bir takım tarafından kazanıldı.

zorlu hava koşulları ve takım performansı:

Saint-Tropez Körfezi'nde hafta boyunca değişken rüzgârlar yarışların taktiksel zorluklarını artırdı. Final gününe 17 puanlık avantajla giren Eker Süzme, son iki yarışta dokuzuncu ve onuncu sırayı almasına rağmen liderliğini koruyarak kupayı kazandı.

Şampiyonluğun ardından takım sahibi Ahmet Eker şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim için gerçekten çok güzel bir organizasyon ve unutulmaz bir hafta oldu. Farklı ve zaman zaman oldukça zorlu hava koşullarında yarıştık. Özellikle son gün bizim için kolay geçmedi ancak mücadeleyi bırakmadık ve şampiyonluğa ulaşmayı başardık. İki yıldır aynı ekiple birlikte yarışıyoruz. Takımımızda herhangi bir değişiklik yapmadan, her yarışta birbirimizi daha iyi tanıyarak ve birlikte gelişerek bugünlere geldik. İstikrarlı çalışmamızın karşılığını bu önemli şampiyonlukla almak hepimiz için büyük bir mutluluk. Bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarımı ve antrenörümüzü gönülden kutluyorum. Cape 31 sınıfının her geçen gün büyüdüğünü ve rekabetin daha da güçlendiğini görmek de ayrıca heyecan verici. Böyle güçlü bir uluslararası filoda Türkiye’yi temsil ederek ilk Gold Cup şampiyonluğunu kazanmak bizim için ayrı bir gurur"

Zafer, uluslararası yelken basınında da geniş yer buldu; Sail-World, Live Sail Die, Afloat ve Almanya merkezli YACHT yayınları Eker Süzme'nin performansını ve iki yıldır birlikte yarışan ekibin istikrarını öne çıkardı. Hatari takımının sahibi ve dümencisi Marcus Brennecke de Türk ekibin hafta boyunca istikrarlı olduğunu ve şampiyonluğu hak ettiğini belirtti.

Bu zafer, Türk yelkenciliği adına uluslararası yarışlardaki başarı zincirine yeni bir halka eklerken, Cape 31 sınıfının küresel rekabetinin hızla güçlendiğini gösterdi.

EKER SÜZME YELKEN TAKIMI, 12 ÜLKEDEN 28 TEKNENİN KATILDIĞI CAPE 31 GOLD CUP'TA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞARAK DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU