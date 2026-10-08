Ekim ayında Alanya'da yazdan kalma plaj günleri

Alanya'da ekim ayında yazdan kalma plaj günleri

Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıklar düşerken, turizm kenti Alanya'da sonbahar havası yerini yazı andıran günlere bıraktı. Hava 26, deniz suyu 25 derece ölçülürken Kleopatra Plajı sabah saatlerinden itibaren yerli ve yabancı turistlerle doldu.

plajlardaki hareketlilik:

Ekim ayının ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, bölgedeki turizm faaliyetlerini canlı tutuyor. Ziyaretçiler güneşli havanın keyfini çıkarıyor; bazı aileler çocuklarıyla denize girerken, diğerleri ince taneli kumlarda güneşlenmeyi tercih ediyor. Ayrıca birçok turist, tekne turlarına katılarak Alanya'nın kıyı manzarasını denizden izliyor.

ziyaretçi yorumu:

İngiltere'den Alanya'ya tatile gelen Clare Evans (55), kentte birkaç haftadır bulunduğunu ve tatilinden memnun olduğunu belirtti. Evans, "Herkese merhaba, adım Clare ve size Alanya'dan bahsetmek istiyorum. Birkaç haftadır buradayım ve Alanya’nın tadını çıkarıyorum. Aylardan ekim olmasına rağmen güneş pırıl pırıl parlıyor ve plaj gayet güzel. Biraz temizliğe ihtiyacı var. Şu sıralar dünyada pek çok şey olup bitiyor ama bu durum insanların buraya gelmesine engel olmamalı. Bölge turistler için gayet iyi düzenlenmiş durumda ve turizme dayalı bir yapıya sahip. Buradaki insanlar sadece İngilizlere karşı değil, herkese karşı çok dost canlısı ve misafirperver. Herkese iyi tatiller diliyorum" dedi.

Kleopatra Plajı'ndaki hareketlilik, Alanya'nın ekim ayında da ziyaretçiler için cazibesini koruduğunu gösterdi.

HAVA SICAKLIĞININ 26, DENİZ SUYU SICAKLIĞININ İSE 25 DERECE ÖLÇÜLDÜĞÜ KENTTE, YERLİ VE YABANCI TURİSTLER KLEOPATRA PLAJI'NI DOLDURDU.