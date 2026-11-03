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Ekim enflasyonu yüzde 30'a yakın seyretti: gıda, ulaştırma ve konut öne çıktı

Ekim ayında TÜFE yıllık %29,77 ve aylık %2,58 arttı; gıda %27,73, ulaştırma %36,39 ve konut %40,24 yıllık yükselişte. Özel kapsamlı TÜFE yıllık %28,46.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ekim enflasyonu yüzde 30'a yakın seyretti: gıda, ulaştırma ve konut öne çıktı

ekim ayı tüketici ve üretici fiyat endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2026 yılı Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %2,58, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %29,77 artış gösterdi. Aralık ayına göre artış %27,52 olurken, on iki aylık ortalamalara göre artış %31,23 olarak kaydedildi.

ana harcama grupları ve katkıları:

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık değişimler gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,73, ulaştırmada %36,39 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,24 olarak gerçekleşti. Bu grupların yıllık değişime katkıları sırasıyla gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,81 yüzde puan, ulaştırmada 6,10 yüzde puan ve konut grubunda 4,71 yüzde puan oldu.

Aylık bazda en yüksek üç ana grubun değişimleri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,50, ulaştırmada %2,02 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,84 artış şeklinde gerçekleşti. Bu artışların aylık katkıları gıda 0,84, ulaştırma 0,36 ve konut 0,34 yüzde puan oldu.

Endekste yer alan 174 alt sınıftan Ekim ayında 29 alt sınıfın endeksinde düşüş, 11 alt sınıfın endeksinde değişim olmaması ve 134 alt sınıfın endeksinde artış görüldü.

özel kapsamlı TÜFE ve Yİ-ÜFE göstergeleri:

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç özel kapsamlı TÜFE göstergesi 2026 Ekim ayında aylık %2,00, yıllık %28,46 artış kaydetti. Aralık ayına göre değişim %25,87, on iki aylık ortalamalara göre artış %30,45 oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ekim'de aylık %1,65, yıllık %27,41 artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre artış %25,41, on iki aylık ortalamalara göre artış ise %27,83 olarak açıklandı.

Sanayinin dört sektöründe yıllık değişimler madencilik ve taş ocakçılığında %35,12, imalatta %29,04, elektrik ve gaz üretimi ve dağıtımında %9,07 ve su temininde %28,91 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise ara mallarında %28,66, dayanıklı tüketim mallarında %23,25, dayanıksız tüketim mallarında %25,12, enerjide %33,42 ve sermaye mallarında %21,24 artış şeklinde açıklandı.

Aylık bazda Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde artış %1,79 olurken, sektörler bazında madencilik ve taş ocakçılığında %4,00, elektrik-gaz üretimi ve dağıtımında %0,80 azalış ve su temininde %1,73 artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarında aylık değişimler ara mallarında %2,00, dayanıklı tüketim mallarında %0,91, dayanıksız tüketim mallarında %1,74, enerjide %1,33 ve sermaye mallarında %0,92 artış şeklinde gerçekleşti.

EKİM AYINDA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 29,77 OLDU

EKİM AYINDA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 29,77 OLDU

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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