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Ekim'de Kızkalesi'nde sakin deniz keyfi

Mersin'in Kızkalesi'nde ekimde yeniden ısınan hava, 28 dereceye varan sıcaklıkla sakinleri denize çekti; aileler ve oteller sezon sonrası huzuru tercih ediyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Ekim'de Kızkalesi'nde sakin deniz keyfi

Ekimde kıyılar yeniden canlandı

Yaz sezonunun sona ermesinin ardından diğer turizm merkezlerinde olduğu gibi Mersin'de de genel sakinlik hakimken, son günlerde artan sıcaklıklar kıyıları canlandırdı. Kızkalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki konumuyla ve sakin atmosferiyle ekimde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Bölgedeki termometreler zaman zaman 28 dereceyi gösterirken aileler, denizin tadını çıkarmak için sahile geliyor.

kızkalesi'nde ekim keyfi:

Kızkalesi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alıyor; Mersin, Akdeniz'e 321 kilometre kıyısıyla biliniyor. İklimin ısınmasıyla birlikte bu dönemi tercih eden tatilciler, yoğun sezonun kalabalığından uzakta daha temiz ve sakin bir deniz deneyimi yaşadıklarını söylüyor.

Ziyaretçilerden Fatma Ata, “Tatili burada çok seviyorum. Çocuklarım ’Bu deniz aşkı ne olacak senin bu kadar? Bizi unutuyorsun’ diyor. Gerçekten her yeriyle güzel Mersin” diyerek duygularını paylaştı. Ata, arkadaşlarının bu mevsimde denize girmesine şaşırdığını, kendilerinin ise ekim ayını yazdan daha ideal bulduklarını ifade etti: “Deniz çok güzel, su sıcak. Bu iki ay mükemmel yani.”

tatilcilerin ve işletmelerin bakışı:

Başka bir ziyaretçi Hayriye Yağlıcalı da kumsal, hava ve deniz kombinasyonunun kendileri için cazip olduğunu belirtti: “Kendi çocuklarım, torunlarım var, onlar da ’Anneanne biz başka yere gitmek istemiyoruz.’ diyor. Bu iki, üç ay daha sakin, hem de daha güzel oluyor.”

Otel yöneticilerinden Nur Övür ise ekim ayının neden tercih edildiğini şöyle özetledi: “Gördüğünüz gibi ekim ayındayız, havamız, denizimiz sıcak, misafirlerimiz hala otellerimizde. Ekim ayı denize girmenin en güzel zamanıdır. Kalabalıktan arınmış ve daha temiz bir denize sahip olduğu için ekim ayı en güzel zamandır.”

Böylece Mersin'in Kızkalesi gibi noktaları, sezon resmi olarak kapanmış olsa da sakinlik arayanlar için ekimde de cazibesini koruyor; aileler ve işletmeler bu dönemin sunduğu huzurlu ortamdan memnun.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM NOKTALARINDAN MERSİN’DE SEZON BİTMESİNE RAĞMEN SAKİNLİĞİ SEVENLER...

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM NOKTALARINDAN MERSİN’DE SEZON BİTMESİNE RAĞMEN SAKİNLİĞİ SEVENLER, SICAKLIĞIN ARTMASIYLA DENİZ KEYFİ YAPMAYA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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