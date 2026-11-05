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Ekimde sağlık trafiği arttı: Elbistan Devlet Hastanesi 77.309 hastayı muayene etti

Elbistan Devlet Hastanesi'ne göre ekimde 77.309 hasta muayene oldu; acile 33.837 başvuru yapıldı. MHRS ile 22.282, randevusuz 12.055 hasta kaydedildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ekimde sağlık trafiği arttı: Elbistan Devlet Hastanesi 77.309 hastayı muayene etti

Elbistan Devlet Hastanesi ekim verilerini paylaştı:

Elbistan Devlet Hastanesi, 2026 yılı ekim ayına ilişkin sağlık hizmetleri istatistiklerini kamuoyuna sundu. Paylaşılan verilere göre hastanede bir ay içinde toplam 77.309 hasta muayene edildi. Hastane yönetiminin açıkladığı rakamlar, poliklinik ve acil servislerdeki yoğunluğu ortaya koyuyor.

poliklinik muayeneleri ve randevu dağılımı:

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak muayene olan hasta sayısı 22.282 olarak kaydedildi. Randevu almadan muayene olan hasta sayısı ise 12.055 oldu. Randevu aldığı halde hastaneye gelmeyen hasta sayısı ise 215 olarak bildirildi.

acil servis başvuruları ve genel değerlendirme:

Acil servise yapılan başvurular da yüksek seyretti; ekim ayında acil servise toplam 33.837 kişi başvurdu. Bu veriler, hastanedeki hizmet akışı ve kaynak planlaması açısından dikkat çekici bir yoğunluğu işaret ediyor.

Paylaşılan istatistikler, Elbistan Devlet Hastanesi'nin ekim ayındaki hasta trafiğinin ayrıntılı bir fotoğrafını sunuyor ve sağlık hizmetlerinin yönlendirilmesi için önemli veri sağlıyor.

ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ’NİN 2026 YILI EKİM AYINA AİT SAĞLIK HİZMETLERİ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI....

ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ’NİN 2026 YILI EKİM AYINA AİT SAĞLIK HİZMETLERİ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI. PAYLAŞILAN VERİLERE GÖRE, HASTANEDE BİR AY İÇERİSİNDE 77 BİN 309 HASTA MUAYENE EDİLİRKEN, ACİL SERVİSE 33 BİN 837 KİŞİ BAŞVURDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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