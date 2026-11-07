Erzurum’da okullarda güven ağı güçlendiriliyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, okul güvenliğini yükseltmek ve öğrencilerin daha huzurlu eğitim almasını sağlamak amacıyla Şehit Taha Nergiz İlkokulu'nda öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya geldi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bilgilendirme toplantısında uygulamalar ve ortak sorumluluklar ele alındı.

bilgilendirme toplantısının içeriği:

Emniyet personeli tarafından yapılan sunumlarda öncelikli başlıklar arasında Okul Güvenliği, dijital tehditlere karşı Siber Güvenlik ve okul ortamlarında sık görülen Akran Zorbalığı yer aldı. Katılımcılara, bu konularda alınabilecek önleyici tedbirler, erken müdahale yöntemleri ve okul ile emniyet arasındaki koordinasyon mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler verildi.

okul-polis iş birliğinin önemi:

Toplantıya katılan öğretmen ve idarecilerle yürütülecek ortak çalışmaların uygulanması ve saha takibinin güçlendirilmesi hedeflendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya paylaşımında vurguladığı gibi: "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir". Bu ifade, okul-polis ilişkisinin sürekliliğine ve önleyici yaklaşımlara verilen önemi gösterdi.

Yetkililer, çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, eğitim camiasıyla sürdürülecek iş birliğinin öğrenci güvenliğini artırmada belirleyici olacağını vurguladı.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, OKUL GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK VE ÖĞRENCİLERİN DAHA HUZURLU BİR ORTAMDA EĞİTİM ALMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.