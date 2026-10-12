Ekipler seferber oldu: Botan Köprüsü yakınında salda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Siirt'te arama kurtarma operasyonu sonucu iki kişi sağ bulundu

Siirt'in Yeni Eruh yolu üzerindeki Botan Köprüsü mevkiinde terk edilmiş bir araç ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Botan Çayı ortasında sal üzerinde mahsur kalan iki kişi ekiplerce sağ olarak kurtarıldı.

Operasyonun seyri:

İhbar, bölgede araçla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişiden saat 16.00 itibarıyla haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları, AFAD tarafından sağlanan drone desteğiyle hava taraması ve su üstü aramaları şeklinde yürütüldü.

Arama-kurtarma faaliyeti kapsamında, ekipler saat 23.15'te kayıp kişilerin araçlarının bulunduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta, Botan Çayı'nın ortasında bir sal üzerinde mahsur kaldıklarını tespit etti. Kendi imkanlarıyla yaptıkları sal üzerindeki iki kişi bitkin durumda bulundu ve ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Kurtarılanların durumu ve teslim süreci:

Mahsur kalanların ilk müdahaleleri UMKE ekiplerince olay yerinde yapıldı. Sağlık kontrolleri sonrası kişiler jandarma ekiplerine teslim edildi. Kurtarılanların kimliklerinin 36 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı T.O. ile 35 yaşındaki Suriye uyruklu M.A. olduğu açıklandı.

Olay, ekiplerin koordineli çalışması ve drone destekli taramanın müdahale süresini kısaltması sayesinde olumlu sonlandı. Yetkililer, benzer durumlarda zamanında bildirim yapılmasının ve su kenarlarında dikkatli olunmasının önemine dikkat çekti.

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