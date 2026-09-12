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Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol sağlandı: Hisarcık'ta otluk yangını yaklaşık 3 hektarı etkiledi

Şeyhler köyü Ören mevkiinde 17.20'de başlayan otluk yangını, Emet, Gediz ve Hisarcık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; yaklaşık 3 hektar zarar gördü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 21:50

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 21:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol sağlandı: Hisarcık'ta otluk yangını yaklaşık 3 hektarı etkiledi

Hisarcık'ta yangın gelişmesi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde otluk alanda çıkan yangın, alevlerin fark edilmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangının başladığı nokta Ören mevkii olarak kaydedildi ve olay saat 17.20'de bildirildi.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Yangına Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği'nden 2 arazöz ve 2 su ikmal aracı, Hisarcık Belediyesi'nden 1 su ikmal aracı ve 1 iş makinesi ile Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'nden 1 arazöz müdahale etti. Hisarcık İlçe Jandarma ekipleri de müdahale sırasında bölgedeki güvenlik önlemlerini üstlendi.

Hasar, soğutma çalışmaları ve soruşturma:

İlk belirlemelere göre yangında, aralarında meşe ve karaçam ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede geniş çaplı soğutma çalışmaları yürütüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

HİSARCIK’TA OTLUK YANGINI: 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

HİSARCIK’TA OTLUK YANGINI: 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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