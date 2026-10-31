Ekmek teslimi sırasında hedef alınan fırıncı hayatını kaybetti

Adana'da markete ekmek verirken vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde dün meydana gelen silahlı saldırıda, markete ekmek götüren fırıncı hayatını kaybetti. Olay, Onur Caddesi'ndeki bir markette yaşandı; iddiaya göre saldırı, market sahibinin husumetli olduğu kişilerce gerçekleştirildi.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, saldırı sırasında markete ekmek teslimi için gelen Doğan Gedik (52), karnından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gedik'i hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Saldırganların otomobille kaçtığı bildirildi.

soruşturma ve cenaze:

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Gedik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.

ADANA’DA BİR MARKETE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRI SIRASINDA MARKETE EKMEK VERMEK İÇİN GELEN FIRINCI DOĞAN GEDİK (52), VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ.