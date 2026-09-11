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Ekonomide hedef 25 bin dolar: büyüme, ihracat ve konutta seferberlik

Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'da kişi başına geliri 25 bin dolara, millî geliri 2,2 trilyon dolara ve ihracatı 450 milyar dolara çıkarma hedeflerini paylaştı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:09

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ekonomide hedef 25 bin dolar: büyüme, ihracat ve konutta seferberlik

ekonomide hedefler ve öncelikler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen 4’üncü Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi'nde orta vadeli ekonomik hedefleri ve politika önceliklerini paylaştı. Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ülkenin büyüme, ihracat ve gelir hedeflerinin netleştiğini belirtti.

enflasyonla mücadelede üç eksenli yaklaşım:

Yılmaz, enflasyonla mücadelenin yalnızca para politikasıyla yürütülmediğini, aynı zamanda maliye ve arz yönlü politikaların da uygulandığını vurguladı. Gelecek yıl için enflasyon hedefinin yüzde 21 seviyesine çekilmesi için adımlar atıldığını ve arz tarafındaki tedbirlerin kararlılıkla süreceğini aktardı.

Arz yönlü öncelikler arasında konut, gıda ve ulaşım öne çıkıyor. Sosyal konut programı kapsamında 500 bin konut ve kiralık konut kampanyasının devam ettiğini, programın genişletileceğini söyledi. Sosyal konut ödeneklerinin bütçede yüzde 150 artırılarak 100 milyar liradan 250 milyar liraya çıkarıldığı, gıda tarafında sulama yatırımlarına ayrılan kaynağın 100 milyar lirayı aştığı belirtildi. Ulaşımda ise savaşın etkilerinin hissedildiği ve bazı yerel yönetimlerde iç hat ulaşım ücretlerinde yüksek artışlar gözlemlendiği ifade edildi.

dış şoklara karşı dayanıklılık ve finansal göstergeler:

Yılmaz, Türkiye’nin dış şoklara karşı dayanıklılığının arttığına dikkat çekti. Ülke risk priminin (CDS) birkaç yıl önce 700 puan

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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