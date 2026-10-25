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Ekrana aile bağlarını taşıyan yapımlara 25 milyon lira destek verilecek

RTÜK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 kategoride aile ve çocuk dostu yapımlara toplam 25 milyon lira teşvik verecek; başvurular sürüyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Emre Koç

Ekrana aile bağlarını taşıyan yapımlara 25 milyon lira destek verilecek

RTÜK ve bakanlık iş birliğiyle teşvik programı açıklandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen yeni teşvik programını duyurdu. Program kapsamında, ekranlarda aile bağlarını güçlendiren ve çocukların gelişimini destekleyen yapımların özendirilmesi hedefleniyor.

başvurular ve süre:

Program kapsamında düzenlenen "2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" için başvurular devam ediyor. RTÜK tarafından yapılan açıklamada son başvuru tarihinin 31 Aralık 2026 olduğu belirtildi.

ödül dağılımı ve amaç:

Yarışmada 10 kategoride değerlendirme yapılacak ve toplam 25 milyon lira teşvik ödülü dağıtılacak. RTÜK, aileyi güçlendiren ve toplumsal değerleri ekrana taşıyan üretimleri teşvik etmek amacıyla programı hayata geçirdiklerini vurguladı.

Program duyurusunda, hedeflenenin yalnızca ekonomik destek sağlamak değil; aynı zamanda çocukların gelişimini destekleyen içeriklerin yaygınlaşmasını teşvik etmek olduğu ifade edildi. Başvuru koşulları ve kategorilerle ilgili ayrıntılar RTÜK kanalıyla duyurulmaya devam edecek.

RTÜK, aile ve çocuk dostu yapımlara 25 milyon lira ödül verecek

RTÜK, aile ve çocuk dostu yapımlara 25 milyon lira ödül verecek

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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