Eksim Holding 40. yılı sanat ve sürdürülebilir yatırımla kutladı

Gıda, yenilenebilir enerji ve elektrik dağıtımı başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren Eksim Holding, kuruluşunun 40. yılını yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle anıyor. İstanbul'da Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivniklinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen özel davete Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş, kamu ve sanat dünyasından çok sayıda seçkin konuk katıldı.

Kutlama ve sergi buluşması:

Davet kapsamında holdingin 1986'dan bu yana sürdürdüğü faaliyetler ve gelecek hedefleri paylaşıldı. 1986'dan bu yana Türkiye'nin stratejik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, 20'yi aşkın iştiraki ve yaklaşık 10 bin çalışanıyla yatırımlarını sürdürüyor. Katılımcılar ayrıca holdingin 40. yılı anısına restore edilen 40 nadir eser ile şifa bekleyen nadir eserleri bir araya getiren "Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi"'nin bir örneğini gördü.

Gecede dünyaca ünlü ebru sanatçısı Garip Ay canlı performans sergiledi; sanat aracılığıyla Eksim'in 40 yıllık yolculuğu sembolik bir dille anlatıldı. Organizasyonun anısına hazırlanan özel ebru çalışması, Ebubekir Tivnikli tarafından Mehmet Fatih Kacır'a takdim edildi.

Tivnikli'nin mesajı:

Ebubekir Tivnikli, davette holdingin 40 yıllık sürecine tanıklık edenlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "Geride bıraktığımız 40 yılı bir sonuçtan çok, önemli bir eşik olarak görüyorum. Çünkü bir şirket yıllar içerisinde büyüyebilir, faaliyet alanları değişebilir, yeni bölgelere ve yeni ülkelere açılabilir. Ama asıl mesele büyürken neleri koruduğu, neye sadık kaldığı ve kendisinden sonrakilere ne bıraktığıdır. Bu 40 yıl bize şartların hiçbir zaman aynı kalmadığını da öğretti. Ekonomik koşullar, teknoloji, dünyanın dengeleri ve insanların beklentileri sürekli değişiyor. Dolayısıyla değişimin dışında kalmak yerine, neyi değiştireceğimizi ve neyi koruyacağımızı doğru anlamaya gayret ettik. Bizim için korunması gereken taraf hep çok net oldu: Değerlerimiz, iş ahlakımız ve ülkemize karşı duyduğumuz sorumluluk."

Tivnikli sözlerine devam ederek şirketin başlangıçtaki mütevazı imkânlardan bugüne uzanan gelişimini ve sektörel çeşitliliğini vurguladı: "Bugün gıda, yenilenebilir enerji ve elektrik dağıtımı başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü bir yapıya ulaştık. Görevi devraldığımızda geçmişten aldığımız ölçüyü kaybetmeden, yeni dünyanın şartlarına göre yeni kararlar almaya gayret ettik. Şirketimiz içinde bulunduğumuz sektörlerde yatırımlarını sürdürdü, teknolojiyi ve dijitalleşmeyi iş yapış biçimimizin önemli bir parçası hâline getirdi."

Tivnikli, Türkiye'nin son 40 yıldaki değişim ve kalkınma sürecine de değinerek holdingin bu süreçte ülke çapında yatırım ve istihdam yaratmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca şirketin sorumluluğunun yalnızca finansal sonuçlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak eğitimden kültür ve sanata, gençlerden çevrenin korunmasına kadar farklı alanlarda topluma katkı sunma kararlılığını yeniden teyit etti.

DAVETTE AYRICA GECENİN ANISINA ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN EBRU ÇALIŞMASI, EKSİM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI EBUBEKİR TİVNİKLİ TARAFINDAN SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR'A TAKDİM EDİLDİ.