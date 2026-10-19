Elazığ borsası üyelerin yaralarını sarmak için sahada

saha incelemeleri:

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ayaz, 13 Ekim tarihinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen selin yol açtığı zararları yerinde tespit etmek amacıyla borsa üyelerinden Mehmet Sezeroğlu ile birlikte bir yem fabrikasını ziyaret etti. Ziyaretler sırasında işletmelerde oluşan hasarlar yerinde görülerek mevcut durum hakkında bilgi alındı.

Gerçekleştirilen incelemelerde, selin iş süreçleri ve tesislerde yarattığı olumsuzluklar not edildi. Yetkililere yapılacak bildirimlerle ilk etapta acil müdahale ve hasar tespit çalışmalarının hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

borsa'nın yükümlülüğü ve destek sözü:

Elazığ Ticaret Borsası olarak her zaman üyelerimizin yanındayız diyen Dumandağ, yaşanan sel felaketinden etkilenen üyelerin zararlarının giderilmesinin ve işletmelerin normal faaliyetlerine en kısa sürede dönebilmesinin önemine dikkat çekti. Dumandağ, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek ilgili mercilerin hızlı müdahalesini talep etti.

Başkan Dumandağ ayrıca selden etkilenen tüm üyelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve zararların bir an önce giderilmesini, benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılmasını temenni etti.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKANI MEHMET ALİ DUMANDAĞ, SELDEN ETKİLENEN ÜYELERİNİ YALNIZ BIRAKMADI.