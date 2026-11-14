Elazığ ticaret borsası'nda sandıklar açıldı, yeni dönem belirlenecek

Elazığ ticaret borsası'nda seçim günü

Elazığ Ticaret Borsası üyeleri, yeni dönem meclis ve yönetim kurulunu belirlemek üzere sandık başına gitti. Mevcut başkan Mehmet Ali Dumandağ ile başkan adayı Şenol Arslan arasındaki yarış, borsa merkez binasında kurulan sandıklarda başlayan oy verme işlemiyle resmen başladı.

Sandık kuruldu, oy verme işlemi başladı:

Seçimde oy kullanma alanları borsa merkez binasında hazırlandı ve oy verme bugün boyunca devam edecek. Gün sonunda sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımı yapılacak ve sonuçlara göre borsanın yeni dönem meclis ile yönetim kurulu üyeleri belirlenecek.

Adayların ortak çağrısı:

Her iki aday da seçim günü alanında üyelerle bir araya gelerek katılım çağrısında bulundu. Adaylar, sürecin huzur ve kardeşlik içerisinde tamamlanmasını temenni ederek, sandıktan çıkacak sonucun Elazığ Ticaret Borsası, üreticiler, tüccarlar ve kentin ekonomisi için hayırlı olmasını diledi.

Elazığ Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı başladı