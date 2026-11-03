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Salihli'de yatırımlar masada: kurumlar planları gözden geçirdi

Ali Güldoğan başkanlığındaki değerlendirme toplantısında Salihli'de eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmet yatırımlarının fiziki gerçekleşme oranları ele alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Berk Doğan

Salihli'de yatırımlar masada: kurumlar planları gözden geçirdi

Salihli'de ilçe yatırımları değerlendirildi:

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede devam eden ve planlanan kamu projelerinin durumu masaya yatırıldı. Toplantı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapıldı ve ilgili kurum amirleri ile daire müdürleri katıldı.

toplantının odağı:

Görüşmelerde başta eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmetler olmak üzere farklı alanlardaki yatırımların güncel durumu ele alındı. Kurum müdürleri, sorumluluklarındaki projelerin fiziki gerçekleşme oranları, yapım süreçleri ve hedeflenen tamamlanma tarihleri hakkında sunumlar yaptı ve yürütülen çalışmalar ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

iş birliği ve kaynak kullanımı önceliği:

Toplantıda Kaymakam Ali Güldoğan, ilçeye kazandırılan ve yapımı süren yatırımların vatandaşların refahı ve Salihli’nin geleceği açısından önemine dikkat çekti. Güldoğan, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının ve yatırımların planlanan takvime uygun tamamlanmasının öncelik olduğunu vurguladı.

Kurum temsilcileri, devam eden çalışmalarda karşılaşılan süreçlere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu; altyapı, inşaat programları ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler üzerinde mutabakat sağlandı. Toplantı boyunca projelerin zaman yönetimi ve koordinasyon ihtiyacı öne çıktı.

Son bölümde kurumlar arası görüş alışverişi ve yeni dönem planlamaları yapıldı. Yetkililer, planlanan adımların uygulanması için karşılıklı koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti ve toplantı değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

SALİHLİ KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA, İLÇEDE DEVAM EDEN VE PLANLANAN KAMU YATIRIMLARININ...

SALİHLİ KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA, İLÇEDE DEVAM EDEN VE PLANLANAN KAMU YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ "İLÇE YATIRIMLARINI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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