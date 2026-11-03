Manisa ile Zenica-Doboj Kantonu arasında tedarik zinciri ve yeşil dönüşüm odaklı iş birlikleri

Manisa TSO ev sahipliğinde ekonomik temaslar:

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), üyelerine yeni ihracat kapıları açmak ve bölgesel yatırımları desteklemek amacıyla Bosna-Hersek’ten gelen ekonomi heyetini Manisa’da ağırladı. Toplantıya Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Bezci ve Meclis Üyesi Ramazan Yıldız ev sahipliği yaptı. Bosna-Hersek heyetinde ise Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir ibonji, Pavgord Group sahibi Gordan Pavlovi, Steel Plant Zenica ve H&P Logistic ortaklarından Ahmed Hamzi, Alumina Genel Müdürü Radoslav Filipovi, Steel Plant Zenica Satış ve Proje Direktörü Saa Boi, Yapıyol A.Ş. ve Biosun A.Ş. temsilcileri Murat Özler ile Kerem Akyazı yer aldı.

Görüşme, Manisa TSO’nun tanıtım filminin izlenmesiyle başladı; film aracılığıyla Manisa’nın sanayi altyapısı, üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve yatırım imkanları konuk heyete aktarıldı. Ziyaretin ortak amacı, iki bölge arasındaki ticaret hacminin artırılması ve somut iş birliği imkanlarının belirlenmesiydi.

sanayi güçleri ve öncelikli sektörler:

Toplantıda hem Manisa’nın hem de Zenica-Doboj Kantonu’nun sektörel güçlü yönleri masaya yatırıldı. Manisa’nın elektrik-elektronik, beyaz eşya, otomotiv yan sanayi, makine, metal işleme ve gıda alanlarındaki üretim altyapısı vurgulandı. Zenica-Doboj tarafı ise demir-çelik, metal işleme, makine ve otomotiv bileşenleri konusundaki birikimini paylaştı. Delegasyonlar, iki bölgenin üretim kapasitelerinin birbirini tamamlayabileceğini, tedarik zinciri bağlantıları ve ortak üretim modelleriyle verimli iş birlikleri kurulabileceğini belirtti.

Mehmet Yılmaz, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki köklü dostluğun ekonomik ilişkilere yansıtılması gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesini aşmasının olumlu olduğunu fakat potansiyelin bunun çok üstüne çıkabileceğini ifade etti. Bu çerçevede demir-çelikten otomotiv yan sanayiye, makineden teknoloji transferine kadar çeşitli alanlarda ortak adımların atılması hedeflendi.

izlenecek yol ve somut adımlar:

Manisa TSO, Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE projeleri ve Enerji Verimliliği Merkezi aracılığıyla firmaların uluslararası pazarlara açılmasını desteklediğini, sektörel ticaret heyetleri, fuar katılımları ve ikili iş görüşmeleri organize ettiklerini hatırlattı. Görüşmede, öncelikli sektörlerin tespit edilmesi, firmalar arası eşleştirme, ortak üretim ve teknoloji transferi mekanizmalarının oluşturulması; ayrıca yeşil dönüşüm, mesleki eğitim ve teknolojik modernizasyon ekseninde pilot projeler geliştirilmesi önerileri öne çıktı.

Taraflar, ikili iş görüşmelerinin derinleştirilmesi, yatırım fırsatlarının paylaşılması ve tedarikçi ağlarının kurulması gibi somut adımlar için çalışma grupları oluşturmaya açık olduklarını belirtti. Manisa TSO, uluslararası temasların yalnızca ziyaretlerle sınırlı kalmaması; iş birliklerinin takip edilerek somut ticari kazanımlara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerin sonunda taraflar, uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayacak iş birlikleri kurma niyetini yineleyerek hatıra fotoğrafı çekildi ve toplantı sona erdi.

ÜYELERİNE YENİ İHRACAT KAPILARI ARALAMAYI HEDEFLEYEN MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI, BOSNA-HERSEK EKONOMİ HEYETİYLE MANİSA'DA BİR ARAYA GELDİ. ZİYARETTE İKİ BÖLGE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİRKEN; DEMİR-ÇELİK, OTOMOTİV YAN SANAYİ VE MAKİNE SEKTÖRLERİNDE ORTAK YATIRIM, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TEDARİK ZİNCİRİ BAĞLANTILARININ KURULMASI İÇİN ATILACAK ADIMLAR MASAYA YATIRILDI.