Togg daralan pazarda büyüme çizgisi yakaladı

Togg'un satış ivmesi ve pazar görünümü:

Türkiye’nin küresel mobilite teknolojileri markası Togg, 2026 yılının Ocak–Ekim döneminde daralan toplam otomobil pazarına karşın güçlü bir büyüme kaydetti. Toplam pazarın %16,9 daraldığı dönemde marka, satışlarını %60,8 artırarak 44.187 adede yükseltti ve 2025 yılı tamamında ulaştığı 39.020 adetlik satışı bu on aylık dönemde geride bıraktı.

aylık performans ve pazar payı:

Ekim ayında Togg, toplam otomobil pazarında %10,4 payla Türkiye’de en çok otomobil satan üçüncü marka oldu. Aynı dönemde marka 6.761 adet satışa ulaşarak yılın en yüksek aylık satışını gerçekleştirdi. Ocak–Ekim dönemindeki yükselişle Togg’un Türkiye’deki toplam satışı, ekim sonu itibarıyla 132.883 adede ulaştı.

t10x ile üst üste liderlik:

Markanın ilk akıllı cihazı T10X, ağustostan ekime kadar üç ay üst üste Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu. Ekim ayında 4.059 adet satılan T10X, C‑SUV segmentinde %15,1 pazar payıyla birinci sırada yer aldı ve elektrikli otomobil modelleri arasında liderliğini sürdürdü. T10X’in yılın ilk on ayındaki satışı 26.079 adede ulaşırken, toplam satışı 100.000 adedin üzerine çıktı.

t10f ile sedan segmentinde hakimiyet:

Togg’un ikinci akıllı cihazı T10F, ekimde satışlarını önceki aya göre %10,1 artırarak 2.702 adede ulaştı. Ekimde tüm modeller arasında dördüncü, elektrikli modeller arasında ise T10X’in ardından ikinci sırada yer alan T10F, C‑Sedan segmentinde %31,9 pazar payıyla lider konumda bulunuyor. T10F’nin Ocak–Ekim 2026 dönemindeki toplam satışı 18.108 adede çıktı.

elektrikli otomobil pazarındaki konum:

Togg, ekim ayında elektrikli otomobil pazarından %47 pay aldı ve dört ay üst üste artan pay trendini sürdürdü (haziranda %30,2 düzeyindeydi). Ocak–Ekim döneminde markanın elektrikli otomobil pazarındaki liderliği, 44.187 adetlik satış ve %32,7 pazar payıyla pekişti.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL MOBİLİTE TEKNOLOJİLERİ MARKASI TOGG’UN İLK AKILLI CİHAZI T10X, AĞUSTOS, EYLÜL VE EKİM AYLARINDA TÜRKİYE’DE TÜM MODELLER ARASINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL OLDU.