Elektrik dağıtımında yeni nesil projeler Bodrum'da finale hazırlanıyor

GridUp'ta final günü:

Elektrik dağıtım sektörüne yönelik yenilikçi çözümleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen GridUp Hızlandırma Programı final aşamasına ulaştı. Program, Aydem Enerji bünyesindeki Adm ve Gdz Elektrik AR‑GE biriminin yürütücülüğünde gerçekleştirildi ve EPDK onaylı olarak şubat ayında İzmir'deki ilk buluşmayla başladı. Ardından Denizli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen girişimci buluşmalarıyla program dokuz ay süren bir maratonla ilerledi ve yüzlerce başvuru arasından öne çıkan projeler belirlendi.

Finale kalan projeler ve değerlendirme süreci:

5 Kasım Perşembe günü Bodrum'da düzenlenecek Demo Day etkinliğinde 8 proje saha ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini jüriye sunacak. Projeler, yalnızca prototip veya fikir aşamasında kalmayıp; düzenli takip ve değerlendirme süreçlerinden geçti. Değerlendirme kriterleri arasında teknik yeterlilik, operasyonel verimlilik, uygulanabilirlik ve iş süreçlerine sağlayabilecekleri katkı yer aldı. Jüri, geliştirilen teknolojilerin sektördeki gerçek kullanım potansiyelini esas alarak derecelendirme yapacak.

Ödüller ve uygulama hedefleri:

Programın önceki aşamalarında toplam 450 bin lira ödül dağıtıldı. Bodrum'daki finalde ise dereceye giren ilk üç projeye verilecek ödüllerle ek 550 bin lira daha dağıtılacak ve böylece program kapsamında dağıtılan toplam ödül 1 milyon lira'ya ulaşacak. Finalde başarılı olan projelerin, gerekli uygunluk değerlendirmelerinin ardından Adm ve Gdz Elektrik'in operasyonel süreçlerinde kullanılması ve uzun vadeli çözüm ortaklıklarına dönüşmesi hedefleniyor.

GridUp Hızlandırma Programı, yerli girişimlerin geliştirdiği teknolojilerin elektrik dağıtım sektöründe somut uygulamalara dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bodrum'daki Demo Day, sektördeki paydaşların bir araya gelerek yenilikçi çözümlerin ticarileştirilme ve saha uygulaması imkanlarını değerlendireceği kapanış etkinliği olacak.

ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN GRİDUP HIZLANDIRMA PROGRAMI'NDA FİNAL AŞAMASINA GELİNDİ.