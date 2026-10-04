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Elazığ'da 2026-KPSS ön lisans oturumu: polis yetiştirdi, bir aday sınava alınmadı

Elazığ’da 2026-KPSS ön lisans oturumu başladı; motorize polis geç kalan bir adayı yetiştirirken, bir aday belgesindeki eksiklikten sınava alınmadı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:09

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Elazığ'da 2026-KPSS ön lisans oturumu: polis yetiştirdi, bir aday sınava alınmadı

Elazığ'da 2026-KPSS ön lisans oturumu başladı

Elazığ'da 2026-KPSS ön lisans oturumu uygulamalı güvenlik önlemleri ve sıkı kontroller eşliğinde yapıldı. Adaylar, salonlara alınmadan önce detaylı üst araması ve kimlik kontrollerinden geçirildi. Öğrenci ve memur adaylarının yoğun katılımıyla gerçekleşen oturumlarda okulların kapıları 10.00 itibarıyla kapatıldı.

geç kalan adaylara müdahale:

Sınav sırasında geç kalan bir aday, ilçede görevli motorize polis ekipleri tarafından yetiştirildi. Polislerin hızlı müdahalesiyle aday sınav salonuna ulaştırıldı ve kimlik doğrulama işlemleri sonrası sınava alınabildi. Olay, sınav merkezlerinde zamanında ulaşımın önemini bir kez daha gündeme getirdi.

belge kontrolü ve sınav güvenliği:

Bazı adaylara yapılan kontrollerde, bir kişinin kimlik belgesinde eksiklik tespit edildi ve bu aday sınava alınmadı. Yetkililer, belgesi eksik olanların sınava kabul edilmediğini belirtti; bu durum katılımcılar arasında kesinlikle uygulanan bir prosedür olarak öne çıktı. Haberde ayrıca ülke genelinde ve Eskişehir gibi diğer illerde de aynı uygulamalarla sınavın sürdüğü kaydedildi.

Sınav sürecinde kapı kapatma saatlerine riayet edilmesi ve kimlik belgelerinin eksiksiz bulundurulması, adayların hak kaybı yaşamaması açısından kritik önem taşıdı. Yetkililer, sınava katılanların prosedürlere uymasını ve belgelerini sınav öncesi kontrol etmelerini tavsiye etti.

ELAZIĞ&#039;DA KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) ÖN LİSANS OTURUMU BAŞLADI. SINAVA GEÇ KALAN BİR...

ELAZIĞ'DA KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) ÖN LİSANS OTURUMU BAŞLADI. SINAVA GEÇ KALAN BİR VATANDAŞI POLİS EKİPLERİ YETİŞTİRİRKEN, BİR VATANDAŞ İSE BELGESİNDEKİ EKSİKLİKTEN DOLAYI SINAVA GİREMEDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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