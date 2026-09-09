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Elazığ'da 7 bin dönümlük organik domates üretimi ihracata hazırlanıyor

Elazığ Alatarla köyünde 7 bin dekar organik domatesin hasadı sürüyor; paketlenen kurutmalıklar İzmir'den Avrupa ve Amerika'ya, rekolte 20 bin ton.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Berk Doğan

Elazığ'da 7 bin dönümlük organik domates üretimi ihracata hazırlanıyor

Elazığ'da organik domates hasadı

Elazığ Alatarla köyünde, 7 bin dekar alanda ekili organik domateslerin hasadı devam ediyor. Bölgedeki üretimden bu sezon için 20 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Hasat çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlanıyor ve uygulamada kurutmalık ile yaş ürünün ayrı kanallarda değerlendirilmesi söz konusu.

hasat alanı ve rekolte:

Yörede ekim yapılan alanlar toplamı 7 bin dekar olarak kaydedildi. Üretim sezonu yerleşik ekipler tarafından yürütülüyor; üreticiler genellikle alanda yaklaşık 6 ay kalıyor. Hasadın sürmesiyle birlikte kampanya yaklaşık bir ay daha devam edecek şekilde planlandı.

ihracat ve dağıtım:

Alınan ürünlerin bir kısmı kurutmalık olarak işlenip İzmir'de paketlendikten sonra başta İtalya, Hollanda, Fransa ve Amerika olmak üzere Avrupa ve Amerika pazarlarına gönderiliyor. Yaş olarak değerlendirilen domatesler ise Türkiye genelinde, özellikle Gaziantep, Adana, İzmir, İstanbul, Samsun ve Güneydoğu Anadolu bölgesine dağıtılıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen üreticiler arasından Adem Koşut, sahadaki çalışmaları anlattı. Koşut, 'Yaklaşık 7 bin dönüm alan üzerinde domates ektik. Burada yaklaşık 6 ay kalıyoruz. Burada ekilen domateslerin hepsi organik ve genelde yurtdışına kurutmalık olarak gönderiyoruz' ifadelerini kullandı. Koşut, saha çalışmalarında günlük olarak yaklaşık 600 kişi'nin görev yaptığını ve beklentinin 15 ila 20 bin ton aralığında olduğunu belirtti.

Hasadın planlanan takvime göre yaklaşık bir ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Üretim ve paketleme süreçleri İzmir merkezli sevkiyatlarla uluslararası pazarlara ulaşırken, üretici talepleri doğrultusunda kapasite artırımı hedefleniyor.

ELAZIĞ’DA 7 BİN DEKAR ALANA EKİLEN DOMATESTE HASAT DEVAM EDERKEN, ORTALAMA 20 BİN TON REKOLTE...

ELAZIĞ’DA 7 BİN DEKAR ALANA EKİLEN DOMATESTE HASAT DEVAM EDERKEN, ORTALAMA 20 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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