Kırıkhan’da yerli teknoloji vurgusu: Roketsan endüstri bölgesi hızla ilerliyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesinde saha incelemesi gerçekleştirdi. Ziyarette, proje kapsamında yürütülen çalışmaları ve gelinen aşamayı yerinde görerek yetkililerden detaylı bilgi aldı.

saha incelemesinde ele alınan başlıklar:

Vali Masatlı, yetkililerden projenin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar, ilerleme planları ve hedeflenen kapasite hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında planlanan altyapı çalışmaları, tesisleşme takvimi ve üretim aşamalarına ilişkin koordinasyonun önemi vurgulandı.

projenin bölge ve sektör üzerindeki beklentileri:

İleri teknoloji ve yerli üretim hedefiyle hayata geçirilen projenin, Kırıkhan ve Hatay ekonomisine katkı sağlaması ve bölgesel istihdamı artırması bekleniyor. Ayrıca Endüstri Bölgesi’nin Türkiye’nin savunma sanayisine sağlayacağı katkılar da projenin stratejik önemini öne çıkarıyor.

Yetkililer, proje tamamlandığında bölgenin hem teknik kapasite hem de istihdam açısından önemli bir merkez haline gelmesinin hedeflendiğini belirtti. Vali Masatlı’nın incelemesi, projenin takibi ve yerinde değerlendirilmesi açısından adım niteliğinde değerlendirildi.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, KIRIKHAN ROKETSAN ENDÜSTRİ BÖLGESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.