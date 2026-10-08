Elazığ'da çocukların keşif alanı bilimfest kapılarını açtı

Festival açılışı ve amaçları:

Elazığ Valiliği ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle kentin ilk kapsamlı TÜBİTAK 4007 projesi olarak hayata geçirilen BİLİMFEST Elazığ, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen resmi törenle açıldı. Etkinlik, Elazığ İl Özel İdaresi bünyesindeki Bilim Merkezi tarafından yürütülüyor ve Türkiye Yüzyılı Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde destekleniyor.

Festivalin temel hedefi, çocuk ve gençlerin bilimsel ve teknolojik uygulamaları yerinde görüp deneyimleyebilecekleri alanlar oluşturmak. Bu kapsamda kurulan etkinlik alanında uzay ve havacılık, sürdürülebilirlik, yapay zekâ ve robotik kodlama gibi temalarda 64 farklı atölye katılımcılara sunuluyor. Organizasyon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenirken, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Fırat Teknokent, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Şenlik, 10 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Vali Numan Hatipoğlu'nun değerlendirmesi:

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, festivalin kent için taşıdığı öneme vurgu yaparak organizasyonun çok sayıda kurumun katkısıyla hayata geçirildiğini aktardı. Hatipoğlu, "İl Özel İdaremiz, Bilim Merkezi ve İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesinde, belediyemizin ve ilgili tüm kurumlarımızın katkılarıyla TÜBİTAK 4007 projesini şu anda hayata geçiriyoruz. Bu açılışın çok büyük bir öneme ve berekete vesile olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Vali ayrıca şehirden çıkan projelerin TEKNOFEST ve uluslararası yarışmalarda temsil edildiğini belirterek, festivalde özellikle savunma sanayisinde yerli geliştirilen sistemlerin çocukların gözlemine sunulduğunu ifade etti. Hatipoğlu, trafik bilinci ve otomotivle ilgili farkındalık çalışmalarına da dikkat çekti ve öğrencilerin sergileri keşfederek gelecekte daha iyi noktalara ulaşmalarını amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerden gözlemler ve tepkiler:

Festival alanını gezen öğrenciler, sergilenen araçlar ve atölyelerin yarattığı etkiyi paylaştı. Öğrencilerden Mehmet Salih Gençkaya şunları söyledi: "Okulumuz bizi buraya getirdi, hep birlikte bilim festivaline geldik. Devletimizin ve milletimizin yaptığı yatırımları, yerli İHA’ları, SİHA’ları ve tankları burada yakından gördük. Bu araçları görmek bizi çok onurlandırdı ve gururlandırdı, bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Halkımızın gelip bu bilim festivalinde bulunması gerekiyor. Bu festivalin önemini halkımıza bildirmemiz lazım. Her sene böyle etkinliklerin yapılması şart; çünkü devletimizin yaptığı yatırımları bizim yaşımızdaki küçük çocukların öğrenmesi gerekiyor. İleride devletimizi ve milletimizi ayakta tutacak kişiler bizleriz."

Bir diğer öğrenci Alper Özdemir ise yoğunluktan söz ederek festival alanının kalabalık olduğunu ve benzer etkinliklerin düzenlenmesinin toplumun bilinçlenmesi açısından faydalı olacağını belirtti: "Arkadaşımın da dediği gibi her sene böyle bir aktivite olursa tabii ki daha iyi olur. Milletimiz de buraları görmüş ve bilinçlenmiş olur. Festival alanı gerçekten de bayağı yoğun. Çok ciddi bir kalabalık var, neredeyse iğne atsan yere düşmez denilecek bir yoğunluk yaşanıyor."

Festival, Elazığ'da bilim ve teknolojiye erken yaşta ilgi uyandırmayı, yerel projelerin görünürlüğünü artırmayı ve gençlere uygulamalı öğrenme fırsatları sağlamayı amaçlıyor. Etkinlik süresince düzenlenen atölye çalışmaları ve sergiler, öğrenciler için hem eğitim hem de ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

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