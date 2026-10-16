Elazığ'da Hürriyet caddesi'ndeki arbede hastaneye taşıdı: 1 yaralı, 2 gözaltı

Olayın detayları:

Dün gece Elazığ Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanmanın bacak bölgesinde olduğu bildirildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çevreyi kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve 2 kişi gözaltına alındı. Olayın çıkış nedeni ve soruşturmanın detayları polis tarafından araştırılıyor.

ELAZIĞ’DA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI