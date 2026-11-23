Nilüfer Belediyesi'nin serisi penceresinden geçmişe bir yolculuk:

Nilüfer Belediyesi’nin Pancar Deposunda sürdürülen "Gastroetnomüzikolojik Kaynamalar-Masabaşı" etkinliğinin kasım konuğu araştırmacı-yazar Gökhan Akçura oldu. Programı hazırlayıp sunan Özlem Doğuş Varlı eşliğinde düzenlenen buluşmada, açık hava eğlencelerinin toplumsal dönüşümü ve kır sofralarının kültürel kodları arşiv fotoğrafları ve dönem anlatılarıyla masaya yatırıldı.

Kır alemi, gramofon ve değişen eğlence alışkanlıkları:

Akçura, konuşmasında davul ve zurnanın geleneksel eğlencelerdeki yerini Ahmet Rasim’in gözlemlerinden örneklerle aktardı ve eski İstanbul’da sur dışındaki çayırlarla Haliç, Kağıthane, Göksu, Küçüksu ve Sarıyer gibi semtlerin önemli mesire noktaları olduğunu vurguladı. 1920’lerden itibaren kır sofralarına gramofonun taşındığını, Cumhuriyet döneminde ise giyim kuşamdan kadın ve erkeklerin birlikte vakit geçirmesine kadar birçok sosyal alışkanlığın değiştiğini anlattı. Akçura, 1930’ların sonlarına doğru "kır alemi" söyleminin gerilediğini ve Batı kökenli "piknik" teriminin yaygınlaştığını belirtti.

Panayırlar, bayramlar ve mekanlar:

Söyleşi boyunca İstanbul’un çok kültürlü panayırları, kurmalı müzik kutusunun çaldığı laternalarla anılan Apukurya kutlamaları, İzmir’deki Dana Bayramı ile İstanbul’daki Arap Bayramı gelenekleri, Hıdırellez ve kentin eski bostanları gibi temalara da yer verildi. Program, Bursa’daki Pınarbaşı, Gökdere vadisi ve Temenyeri gibi eski mesire alanlarına ilişkin yerel örneklerle zenginleştirildi.

Etkinlik boyunca katılımcılara dağıtılan ses-lezzet eşleştirme formları ve Varlı’nın Atatürk anlatısı ile başlayan sunum, klasik kemençe taksimi ve beyaz leblebi ikramıyla devam etti; böylece sözlü anlatım, arşiv görselleri ve müzik birbirini tamamladı.

Akçura, eski kır sofralarının düzenini tarif ederken yaygın mesire menülerinden örnekler verdi: zeytinyağlı dolma, börek, kuru köfte ve tuzlu sardalya gibi lezzetler, dönemin pratik ve paylaşımcı yemek kültürünü yansıtıyor olarak sunuldu.

Program boyunca türküler, maniler, zeybek, sirto ve fasıl ezgileri eşlik etti. Katılımcılara sunulan ikramlar arasında kuru fasulye ve pilav, zeytin, Selanik usulü ıspanaklı börek, aside ve hardaliye yer aldı; etkinliğin sonunda ise geçmişin sokak tatlarından macun ve helva dağıtıldı.

Etkinlik, tarihsel anlatıları müzik ve mutfak kültürüyle birleştirerek katılımcılara hem görsel hem de tat duyusu üzerinden zengin bir deneyim sundu; şehir yaşamının açık alanları ve mesire geleneğinin dönüşümü üzerine dikkat çekici bir tartışma zemini oluşturdu.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN PANCAR DEPOSU’NDA DÜZENLEDİĞİ "GASTROETNOMÜZİKOLOJİK KAYNAMALAR-MASABAŞI" ETKİNLİĞİNİN KASIM AYI KONUĞU ARAŞTIRMACI-YAZAR GÖKHAN AKÇURA OLDU. ÖZLEM DOĞUŞ VARLI’NIN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDEKİ BULUŞMADA, KIR ALEMİNDEN PİKNİĞE UZANAN MESİRE GELENEĞİ DÖNEMİNİN EZGİLERİ VE YEMEKLERİ EŞLİĞİNDE ELE ALINDI.