Marmaris'te çocuk tiyatrosunda yeni adım

Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET) ara tatil şenliğinin kapanışında ilk çocuk oyunu olan 'Mutlu Prens''i sahneleyerek tiyatronun sanat yolculuğunda önemli bir eşik geçti. Oyun, küçük izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

şenlik programı ve sahne alan oyunlar:

Şenlik, Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde gerçekleşti. İlk hafta sonunda Menteşe Belediyesi tarafından sahnelenen 'Hayvanların Büyülü Dünyası' ve Sema Çiftçi Tiyatrosu'nun 'Hayalperest' adlı oyunu izleyiciyle buluştu. İkinci hafta sonunda ise Karşıyaka Belediyesi'nin 'Dünyanın En Önemli Gösterisi' adlı yapımı sahnelendi.

mabet'in sahne geçmişi ve yeni hedefler:

Daha önce yetişkinlere yönelik 'Böcekler' ve 'Böyledir Bizim Sevdamız' adlı iki oyunu sahneleyen MABET, 'Mutlu Prens' ile üçüncü prodüksiyonunu izleyiciye sundu. Bu eser, tiyatronun ilk çocuk oyunu olma niteliğiyle kurum için yeni bir dönemin kapısını araladı.

Etkinlik, Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında, 'Bir Çocuk Değişir, Dünya Değişir' sloganıyla gerçekleştirildi. Şenlik, çocuklara sanat ve eğlence dolu bir ara tatil sunarken yerel tiyatroların görünürlüğünü artırdı.

MARMARİS’TE TİYATRO OYUNUNA ÇOCUKLAR İLGİ GÖSTERDİ