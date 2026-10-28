Elazığ'da nadir görülen sarı benekli semender evin önünde görüntülendi

Elazığ'da benekli semender evin önünde görüntülendi

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Ilıncak köyünde yaşayan Erhan İnan, evinin önünde nadir görülen sarı benekli semenderi fark etti ve cep telefonuyla görüntüledi.

görüntülerin yerel önemi:

Kayda alınan semender, habere göre nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında yer alıyor. Bu tür gözlemler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin izlenmesi açısından değer taşıyor.

uzmanların uyarısı ve doğaya geri bırakma çağrısı:

Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğal ortamına bırakılmasının biyolojik denge için kritik olduğunu vurguluyor. Sarı semenderler, ekosistem için önemli canlılar arasında yer alıyor.

Elazığ’da benekli semender görüntülendi