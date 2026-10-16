Elazığ'da rüzgar artıyor: fırtına ve ulaşım riski

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ için kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği bildirildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Elazığ’ın batı kesimlerinde yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 40-60 km/sa arasında kuvvetli rüzgar ve bazı noktalarda 61-80 km/sa hızla fırtına öngörülmektedir.

Beklenen etkiler:

Güçlü rüzgar ve fırtına, özellikle açık alanlarda ve ulaşımda aksamalara, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi hasarlara yol açabilir. Ayrıca soba ve doğalgaz kullanımı sırasında meydana gelebilecek zehirlenme riskine karşı uyarı yapılmıştır.

Alınması gereken tedbirler:

Vatandaşların gevşek eşya ve malzemeleri sabitlemesi, yüksek yerlerden uzak durması ve araç kullananların hız ile takip mesafesine dikkat etmesi önerilmektedir. Isıtma sistemleri ve bacaların kontrol edilmesi, yetkili makamlardan gelecek uyarıların takip edilmesi önem taşıyor. Beklenmeyen durumlarda yetkililerin yönlendirmelerine uyulmalıdır.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE YER YER FIRTINA UYARISI YAPTI.