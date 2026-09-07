Elazığ'da taziye geleneğinde değişim: camide yemek servisi sonlandırıldı

Kararın ayrıntıları:

Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Hacı Osmaniye Camii yönetimi, dernek kararıyla caminin altında yer alan taziye bölümünde yemek verilmesini yasakladı. Alınan kararın gerekçesi, cenaze sahiplerinin hem maddi hem de manevi açıdan üzerinde oluşan yükün azaltılması olarak açıklandı. Uygulama, cami içindeki taziye alanının yemek servisi amacıyla kullanılmasını sonlandırıyor.

Dernek yetkilileri, özellikle cenaze sahiplerinin ekstra masraf ve organizasyon yüküyle karşılaşmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirtti. Karar, mahalle sakinleri ve taziyeye gelenler tarafından genel olarak olumlu karşılandı.

Dernek başkanının açıklamaları:

Dernek Başkanı Selahattin Doğan, amaçlarının insanların yükünü artırmak değil, hafifletmek olduğunu vurguladı. Doğan, bir yakınının vefatında ailelerin zaten bir kayıp yaşadığını, bir de yemek düzeni düşünmemeleri gerektiğini söyledi. Doğan, ziyaret edenlerin Fatiha okuyup su veya çaylarını içtikten sonra ayrılmalarını rica ettiklerini; şehir merkezinde lokanta ve fırın gibi alternatiflerin bulunduğunu hatırlattı.

Doğan, uygulamanın sadece cami yönetiminin aldığı bir düzenleme olduğunu, kararın toplum yararına alındığını belirterek benzer uygulamaların kent genelinde de hayata geçirilmesini istediklerini ifade etti. Vatandaşların çoğunun bu kararı olumlu bulduğu belirtildi.

Uygulamanın yaygınlaştırılması talebi:

Dernek, söz konusu uygulamanın diğer camilerde de değerlendirilmesini ve benzer kararların çoğalmasını talep ediyor. Kararın savunucuları, taziye ziyaretlerinin esas amacının anma ve dua olduğunu; misafir ağırlama pratiğinin gönülden ama zorlayıcı hale gelmemesi gerektiğini dile getiriyor. Uygulama, şehir merkezindeki camilerde taziyenin kutsal bir yas mekânı olarak korunması amacıyla atılmış bir adım olarak sunuluyor.

CAMİ DERNEK BAŞKANI SELAHATTİN DOĞAN