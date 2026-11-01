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Elazığ’da yağış sonrası seferberlik: ekipler kapanan köy yollarını açıyor

Elazığ’da yoğun yağışların yol açtığı heyelanlar Karakoçan Pamuklu Köyü ile Sivrice Kösebayır-Kılıçkaya yollarında kapanmalara neden oldu; ekipler temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ’da yağış sonrası seferberlik: ekipler kapanan köy yollarını açıyor

Elazığ’da heyelan sonrası çalışmalar sürüyor

Elazığ’da etkili olan yoğun yağışların ardından bazı köy yollarında meydana gelen heyelanlar nedeniyle Karakoçan ilçesine bağlı Pamuklu Köyü yolu ile Sivrice ilçesi Kösebayır-Kılıçkaya Grup Köy Yolu kapandı. Bölgede görevli ekipler, yolları yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu.

çalışmaların ilerleyişi:

İş makineleri ve saha ekipleriyle sürdürülen çalışmalarda, yollara sürüklenen toprak ve kaya parçaları temizleniyor. Çalışmaların bazı noktalarda tamamlanma aşamasına geldiği, ekiplerin yolların güvenlik kontrollerini yaparak trafiğe açılmaya hazırladığı gözleniyor.

amaç ve koordinasyon:

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve köy yollarının yeniden güvenli hale getirilmesi amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yolların en kısa sürede güvenli şekilde yeniden ulaşıma açılması için yoğun mesai harcıyor.

Bölgede yürütülen temizlik ve yol açma çalışmaları devam ederken, ekiplerin önceliği ulaşımın güvenli biçimde yeniden sağlanması olarak öne çıkıyor.

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARDAN DOLAYI BAZI KÖY YOLLARINDA MEYDANA GELEN HEYELANDAN DOLAYI...

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARDAN DOLAYI BAZI KÖY YOLLARINDA MEYDANA GELEN HEYELANDAN DOLAYI KAPANAN YOLLARIN AÇILMASI İÇİN EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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