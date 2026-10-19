Elazığlı antrenörle iki genç sporcu U15 kampında

kamp daveti ve tarihleri:

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Engin Doğan ile sporcular Yağmur Beren Kılınç ve Ecrin Akbulut, 19-23 Ekim tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirilecek U15 Milli Takım Kampı'na davet edildi. Kulüp temsilcilerinin milli kamp kadrosunda yer alması, kentten ulusal arenaya yapılan katkının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

görev dağılımı ve temsil:

Doğukent Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Engin Doğan, kampta antrenör olarak görev alacak. Kulübün iki sporcusu Yağmur Beren Kılınç ve Ecrin Akbulut ise kamp çalışmalarına sporcu olarak katılacaklar. Bu katılım, hem antrenörün hem de sporcuların gelişim sürecinde önemli bir deneyim fırsatı sunuyor.

altyapı çalışmalarının önemi:

Elazığlı antrenör ve sporcuların milli takımdaki yerleri, kentte yürütülen altyapı çalışmalarının önemini yeniden gözler önüne serdi. Yerel eğitim kurumları ile kulüpler arasındaki iş birliği ve sistemli çalışma, genç sporcuların ulusal düzeye taşınmasında belirleyici oluyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "U15 Milli Takım Kampı’na katılacak antrenörümüz Engin Doğan’ı ve sporcularımız Yağmur Beren Kılınç ile Ecrin Akbulut’u tebrik ediyor, millî takım yolculuklarında başarılar diliyoruz" denildi. Kulüp ve il müdürlüğünün temennileri, söz konusu davetin kent sporuna olan olumlu yansımalarını pekiştiriyor.

ELAZIĞ'DAN MİLLİ TAKIM KAMPINA 3 İSİM