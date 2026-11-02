Dolar 49,8889 -0,08%
Euro 56,0334 +0,56%
Bist 10.699,53 -0,56%
Altın Gram 6.261,07 +0,12%
EUR/USD 1,1211 +0,40%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Köylerden ilçelere seracılık güçleniyor: 14 üreticiye 5 milyon lira destek

Yozgat'ta KOP ve TULİP projeleriyle 14 üreticiye 5 milyon 77 bin 588 lira tutarında sera desteği sağlandı; üretim alanları ve modern imkânlar artırılıyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 10:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Köylerden ilçelere seracılık güçleniyor: 14 üreticiye 5 milyon lira destek

yozgat’ta örtü altı üretimi teşvik ediliyor:

Yozgat Valiliği koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında 14 üreticiye sera desteği sağlandı. Toplam bütçe 5 milyon 77 bin 588 lira olarak açıklandı. Amaç, tarımsal üretimi geliştirmek ve üreticilerin modern tekniklerle örtü altı yetiştiriciliğine erişimini kolaylaştırmak.

desteklerin kapsamı ve hedefleri:

Konya Ovası Projesi (KOP) ile hayata geçirilen "KOP ile Seralar Gelişiyor" projesi kapsamında Yozgat Merkez'de 9 üreticiye 525 metrekare büyüklüğünde sera teslim edildi. Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) kapsamında ise 5 üreticiye 105 metrekare büyüklüğünde sera desteği verildi. Projelerle örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmeye çalışıldığı ve tarımsal üretim imkânlarının artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

büyükmahal köyünden bir örnek:

Destekten yararlanan üreticiler arasında Yozgat’ın Büyükmahal köyünde yaşayan 88 yaşındaki Duran Deniz ve ailesi de bulunuyor. Deniz, oğullarının sera kurma isteğine destek verdiğini ifade ederek şunları söyledi: 'Burası bu sene kuruldu. Seradan mahsul almadık. Yeni diktiler, daha yeni bunlar. Ben de yapma demiyorum. Ne yaparsa yapsın hep ben peşindeyim. Onlara destek veriyorum.'

kurulum yapılan yerler ve yerleşimler:

KOP ve TULİP destekleri yalnızca Merkez Büyükmahal ile sınırlı kalmadı; Yozgat Merkez Azizli ve Sarımbey köyleri ile birlikte Sorgun, Saraykent, Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerindeki farklı köy ve yerleşim yerlerinde de sera kurulumları gerçekleştirildi. Bölgesel dağılım, örtü altı üretimin yaygınlaştırılmasına ve üreticilerin gelir kaynaklarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yetkililer, sağlanan desteğin üreticilerin modern imkânlara erişimini kolaylaştıracağı ve yerel tarımsal üretimin çeşitlenmesine olumlu yansıyacağını belirtiyor.

YOZGAT’TA TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN MODERN İMKÂNLARA KAVUŞMASI AMACIYLA...

YOZGAT’TA TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN MODERN İMKÂNLARA KAVUŞMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN PROJELER KAPSAMINDA 14 ÜRETİCİYE SERA DESTEĞİ SAĞLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Talepler işe yaradı: TOBB nefes kredisi 50 milyar lira ile yeniden başlıyor
images

Garanti BBVA sürdürülebilir dönüşüm finansmanında üç uluslararası ödül aldı
images

Trendyolmilla'dan kasımda geniş ürün seçkisi ve hızlı teslimat taahhüdü
images

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Millet caddesi yenileme çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor

Kızılgüney ailesinin Bahçeli'ye sunduğu işlemeli balta konuşuldu

Sultandağı'nda çocuklara sağlıklı beslenme ve gıda bilinci veriliyor

Talas belediyesi'nden Avrupa'ya barış ve demokrasi köprüsü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı