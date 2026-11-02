Köylerden ilçelere seracılık güçleniyor: 14 üreticiye 5 milyon lira destek

yozgat’ta örtü altı üretimi teşvik ediliyor:

Yozgat Valiliği koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında 14 üreticiye sera desteği sağlandı. Toplam bütçe 5 milyon 77 bin 588 lira olarak açıklandı. Amaç, tarımsal üretimi geliştirmek ve üreticilerin modern tekniklerle örtü altı yetiştiriciliğine erişimini kolaylaştırmak.

desteklerin kapsamı ve hedefleri:

Konya Ovası Projesi (KOP) ile hayata geçirilen "KOP ile Seralar Gelişiyor" projesi kapsamında Yozgat Merkez'de 9 üreticiye 525 metrekare büyüklüğünde sera teslim edildi. Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) kapsamında ise 5 üreticiye 105 metrekare büyüklüğünde sera desteği verildi. Projelerle örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmeye çalışıldığı ve tarımsal üretim imkânlarının artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

büyükmahal köyünden bir örnek:

Destekten yararlanan üreticiler arasında Yozgat’ın Büyükmahal köyünde yaşayan 88 yaşındaki Duran Deniz ve ailesi de bulunuyor. Deniz, oğullarının sera kurma isteğine destek verdiğini ifade ederek şunları söyledi: 'Burası bu sene kuruldu. Seradan mahsul almadık. Yeni diktiler, daha yeni bunlar. Ben de yapma demiyorum. Ne yaparsa yapsın hep ben peşindeyim. Onlara destek veriyorum.'

kurulum yapılan yerler ve yerleşimler:

KOP ve TULİP destekleri yalnızca Merkez Büyükmahal ile sınırlı kalmadı; Yozgat Merkez Azizli ve Sarımbey köyleri ile birlikte Sorgun, Saraykent, Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerindeki farklı köy ve yerleşim yerlerinde de sera kurulumları gerçekleştirildi. Bölgesel dağılım, örtü altı üretimin yaygınlaştırılmasına ve üreticilerin gelir kaynaklarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yetkililer, sağlanan desteğin üreticilerin modern imkânlara erişimini kolaylaştıracağı ve yerel tarımsal üretimin çeşitlenmesine olumlu yansıyacağını belirtiyor.

YOZGAT’TA TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN MODERN İMKÂNLARA KAVUŞMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN PROJELER KAPSAMINDA 14 ÜRETİCİYE SERA DESTEĞİ SAĞLANDI.