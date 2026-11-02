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Türkiye ile BAE arasında 40 milyar dolarlık hedefe ulaşma yolu için eş zamanlı adımlar

Ömer Bolat, BAE yetkilileriyle CEPA, yatırımlar ve iş birliklerini görüşerek ikili ticareti 40 milyar dolara çıkarma hedefini açıkladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Türkiye ile BAE arasında 40 milyar dolarlık hedefe ulaşma yolu için eş zamanlı adımlar

görüşmenin ana başlıkları:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaret Bakanı Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ve BAE Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Türkiye Özel Temsilcisi Sultan Saeed Al Mansouri ile 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, küresel ticarette artan korumacı önlemler ve sınırda karbon uygulamaları gibi başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, karşılıklı yatırımların artırılması ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Bakan Bolat, ikili ticaret hacminin 40 milyar dolar düzeyine yükseltilmesine yönelik adımların ve CEPA’nın sunduğu imkanların öncelikli konu olduğunu vurguladı.

CEPA ve iş dünyasına yansımaları:

Görüşmede Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (CEPA) sağladığı avantajların iş dünyası kanalıyla somut ortaklıklara dönüştürülmesinin önemi öne çıktı. Taraflar, CEPA kapsamındaki fırsatların hem yatırım hem de ticaret hacmi artırımı yönünde katalizör görevi görmesini hedefliyor.

Özellikle sınırda karbon maliyetleri ve korumacı politikaların etkileri karşısında koordineli hareket etmenin, iş dünyalarının rekabet gücünü koruması bakımından kritik olduğuna dikkat çekildi. İlgili sektör temsilcilerinin süreçlere daha fazla dahil edilmesi planlanıyor.

takvim ve iş birliği vurgusu:

Bakan Bolat ile BAE heyeti, Türkiye-BAE 3. Dönem JETCO Toplantısı ile CEPA 2. Dönem Ortak Komite Toplantısı’nın ülkemizde eş zamanlı ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata vardı. Bu eş zamanlı yapının, ticari bağları hızla derinleştirmesi bekleniyor.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan liderliğinde belirlenen hedeflere ulaşmak için Zeyoudi ve Mansouri ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Taraflar, küresel ekonomik sınamalara karşı ortak bir vizyon geliştirmenin ve ikili ilişkileri güçlendirmenin önemini bir kez daha teyit etti.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, BAE DIŞ TİCARET BAKANI DR. THANİ BİN AHMED AL ZEYOUDİ (SAĞDA) VE BAE...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, BAE DIŞ TİCARET BAKANI DR. THANİ BİN AHMED AL ZEYOUDİ (SAĞDA) VE BAE EKONOMİK İLİŞKİLERDEN SORUMLU TÜRKİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ SULTAN SAEED AL MANSOURİ (SOLDA) İLE GÖRÜŞTÜ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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