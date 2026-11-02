İş Bankası'nın İşCep uygulaması dünya ve Batı Avrupa'da en iyi bireysel mobil bankacılık ödülünü kazandı

İş Bankası 22 ödülle döndü

Türkiye İş Bankası, uluslararası finans yayını Global Finance tarafından düzenlenen "Dünyanın En İyi Dijital Bankaları ve Finansta Yapay Zekâ Ödülleri 2026" organizasyonlarından toplam 22 ödül ile döndü. Ödüllerin ikinci tur sonuçları Singapur'da düzenlenen törenle açıklandı.

İşCep ve dijital bankacılık ödülleri:

Bankanın mobil uygulaması İşCep, Dünyanın En İyi Dijital Bankaları kategorisinde dünya, Batı Avrupa ve Türkiye düzeyinde "En İyi Bireysel Mobil Bankacılık Uygulaması" seçilerek dijital bankacılıktan toplam 16 ödül aldı. Jüri değerlendirmesinde uygulamanın kullanıcı deneyimi, kredilendirme süreçleri ve açık bankacılıkta kullanılan API altyapısı öne çıktı.

Yapay zekâ uygulamaları ve ödüller:

Finansta Yapay Zekâ Ödülleri'nde İş Bankası, 3'ü Batı Avrupa, 3'ü Türkiye kategorisinde olmak üzere toplam 6 ödül kazandı. Banka, "Ödemeler ile Yapay Zekâ Sohbet Robotları ve Sanal Asistanlar" kategorilerinde hem Batı Avrupa'nın hem de Türkiye'nin en iyisi seçildi; ayrıca "Türkiye’de Ticari Bankacılıkta Yapay Zekâ" kullanımında da ödül aldı. İkinci turda Batı Avrupa'da ana kategori ödülü olan "Finansta Yapay Zekâ Alanında En İyi Ticari Banka" ödülünü de aldı.

Başarıda bankanın yapay zekâ destekli müşteri asistanı Maxi ve üretken yapay zekâ çözümleri etkili oldu; bu çözümler kullanıcı deneyimini iyileştirirken işlem hızlarını ve otomasyonu artırdı.

Yönetimden değerlendirme ve hedefler

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler, dijital bankacılık ve yapay zekâ odaklı çalışmalarıyla kazandıkları ödüllerden duydukları gururu belirterek, "Teknoloji odaklı çalışmalarla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Gökmenler ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bu anlayışla Maxi’yi de müşterilerimizin daima yanında olan, ihtiyaçlarını öngörebilen bir asistana dönüştürdük. Karşılama ve yatırım alanlarında devreye aldığımız üretken yapay zekâ destekli asistanlarımızla kullanıcı memnuniyetini yüzde 82 seviyesine taşıdık. Yurt dışından gelen döviz transferlerinde geliştirdiğimiz yapay zekâ çözümleriyle, işlemlerin bir saat içinde hesaba geçme oranını yüzde 10’dan yüzde 70’e çıkardık; bu sayede 200 binden fazla müşterimiz fonlarına daha hızlı erişti."

Gökmenler, bankanın "Geleceğin Bankası" olma vizyonuyla yapay zekâ ve veri odaklı teknolojilere yatırımlarını sürdüreceğini ve müşterilere daha akıllı, hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş bir bankacılık deneyimi sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SABRİ GÖKMENLER