Teknik destekte hızın adı: Casper'ın 1 saatte servis ağı

Casper servis ağı ve 1 Saatte Servis uygulaması

Casper, Türkiye genelinde 105 servis noktası ile satış sonrası teknik destek hizmeti sunuyor. Şirket, 11 yıldır sekiz ilde uyguladığı 1 Saatte Servis modeliyle belirli bakım ve onarımları bir saatten kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Ayrıca Jet Servis, Turbo Servis, uzaktan destek ve yerinde servis gibi farklı hizmet seçenekleri müşterilere sunuluyor.

Feray Karaman, Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, "Bilgisayar ve tabletlerin iş, eğitim ve günlük yaşamda daha yoğun kullanılması, teknik desteğe hızlı erişimin önemini de artırıyor. Türkiye genelindeki 105 servis noktamızın yanı sıra 8 ilde 11 yıldır sürdürdüğümüz 1 Saatte Servis hizmetiyle kullanıcıların teknik desteğe erişim süresini kısaltmaya odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

1 Saatte Servis nasıl işliyor:

Model, şartları uygun cihazlarda arıza tespiti, onarım ve test süreçlerinin 60 dakika içinde tamamlanmasına dayanıyor. Servise gelen cihazlarda önce sorunun niteliği belirleniyor; ardından ilgili uzman ve iş istasyonu atanarak teknik süreç başlatılıyor. Ekipler geçmiş servis kayıtları ve dijital teknik yönlendirmelerden yararlanıyor. Gerekli parçanın servis noktasında hazır bulunması halinde onarım doğrudan başlatılıyor ve nihai testlerle cihaz teslim edilecek hale getiriliyor.

Haziran 2025–Haziran 2026 döneminde model kapsamında 7.983 cihaz 60 dakikadan kısa sürede kullanıcılara teslim edildi. Aynı dönemde zaman hedefini karşılama oranı %93 olurken, ortalama onarım süresi 35–48 dakika arasında gerçekleşti. Bu süre zarfında onarılan cihazların dağılımı ise şöyle: 4.108 dizüstü, 1.821 tablet, 1.324 akıllı telefon, 380 masaüstü bilgisayar ve 350 monitör.

Hangi cihazlar ve hizmet koşulları:

1 Saatte Servis, Casper logolu dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, monitörler ve All-in-One bilgisayarlar için uygulanıyor. Garanti süresi sona ermiş cihazlarda onarım ücretlendirilebilse de, 1 Saatte Servis için ayrı bir ücret talep edilmiyor. Ağır fiziksel hasar veya uzun süreli teknik test gerektiren işlemler 60 dakikayı aşabiliyor; bu tür durumlarda kullanıcıya tahmini süre ve oluşabilecek maliyetler işlem öncesinde bildiriliyor.

Hızlı servis akışı, kapsamlı teknik ekip planlaması ve parça stok yönetimine dayanıyor. Servis noktalarında talep olasılığına göre oluşturulan parça stokları, gerekli bileşen mevcutsa onarımın kesintisiz ilerlemesine olanak sağlıyor. Onarım sonrası yapılan testlerle cihazların teslim öncesi kontrolleri tamamlanıyor.

Çağrı merkezi, adresten alım ve teslim seçenekleri:

Casper’ın 105 servis noktasına çağrı merkezi veya şirketin destek sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. Kullanıcıların servise cihaz götürmek istememesi durumunda adresten alım seçenekleri de sunuluyor. Ücretsiz JET Servis kapsamında cihaz, kargo kuryesi aracılığıyla evden veya iş yerinden alınarak teknik servise ulaştırılıyor ve onarım tamamlandığında aynı adrese teslim ediliyor. İstanbul ve Ankara’nın belirli bölgelerinde sunulan ücretli TURBO Servis ise adresten alım ve teslim işlemlerini moto kurye ile gerçekleştiriyor.

Servis başarısı ve son veriler:

Casper’ın paylaştığı verilere göre onarılan cihazların %98,5'i, ilk 60 gün içinde aynı arıza nedeniyle yeniden servise gelmiyor. Haziran 2026 verilerinde bilgisayar kategorisindeki başarılı onarım oranı %98,28, genel başarılı onarım oranı ise %98,33 seviyesinde bulunuyor. Bu göstergeler, şirketin onarım kalitesi ve süreç kontrolündeki başarısını destekliyor.

Teknoloji ürünlerinin satın alma kararında işlemci, ekran, depolama, tasarım ve fiyat kadar satış sonrası hizmetlerin erişilebilirliği ve onarım süresi de belirleyici hale geliyor. Casper’ın 105 servis noktası ve 1 Saatte Servis uygulaması, cihazların kısa sürede tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlayarak kullanıcı deneyimini güçlendirmeye odaklanıyor.

CASPER, TÜRKİYE GENELİNDE 105 SERVİS NOKTASIYLA SATIŞ SONRASI TEKNİK DESTEK HİZMETİ VERİRKEN, 11 YILDIR 8 İLDE UYGULADIĞI "1 SAATTE SERVİS" MODELİ KAPSAMINDA BELİRLİ BAKIM VE ONARIM İŞLEMLERİNİ BİR SAATTEN KISA SÜREDE TAMAMLIYOR.