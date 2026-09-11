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Yapay zekayla kasadan raflara: Hong Kong’un robot marketleri ilgi odağı

Pekin merkezli Galbot'un "Xiao Gai" robotlarıyla işletilen üç market, çok dilli iletişim ve 24 saat hizmet özellikleriyle müşterilerden yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Yapay zekayla kasadan raflara: Hong Kong’un robot marketleri ilgi odağı

Hong Kong'ta robotlarla yönetilen marketler açıldı

Bu ay faaliyete geçen üç market, Pekin merkezli robot firması Galbot tarafından geliştirilen "Xiao Gai" adlı yapay zeka destekli robotlarla işletiliyor. Proje, yapay zekanın günlük hayata entegrasyonu açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor ve teknoloji meraklıları ile müşterilerden yoğun ilgi topladı.

nasıl çalışıyor:

Yetkili kaynaklar, robotların kasadan raf düzenine kadar tüm görevleri tek başına üstlendiğini aktarıyor. Sistem, çok dilli iletişim yeteneği sayesinde farklı dillerde müşterilerle etkileşim kurabiliyor ve alışveriş deneyimini kişiselleştirebiliyor. Ayrıca marketler 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor.

Müşteri tepkisi ve gelecek hedefleri:

Ziyaretçiler, robotların hizmet hızını ve iletişim yeteneklerini olumlu bulurken deneyimin bazı noktalarında insan müdahalesine ihtiyaç duyulup duyulmayacağı takip ediliyor. Haberde belirtildiği gibi, henüz deneme aşamasında olan modelin ticari açıdan uygulanabilir olduğu kanıtlanırsa, tamamen robotlar tarafından işletilen marketlerin sayısının artırılması hedefleniyor.

Hong Kong&#039;da bu ay faaliyete geçen ve tamamen yapay zeka destekli robotlar tarafından işletilen...

Hong Kong'da bu ay faaliyete geçen ve tamamen yapay zeka destekli robotlar tarafından işletilen ilk marketler teknoloji meraklıları ve müşterilerin ilgi odağı oldu.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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