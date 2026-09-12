GAP bölgesinin inovasyon dalgası: 73 proje Teknofest finaline kaldı

Teknofest Şanlıurfa'da, bölgesel yarışma büyük başarı gösterdi

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne taşınarak Şanlıurfa GAP Havalimanında kapılarını açıyor. Festivalin bölgeye kaymasıyla birlikte, bölgesel dinamikleri harekete geçirmek üzere yönünü tamamen bu organizasyona çeviren GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması bu yıl tarihi bir başarıya imza attı. Yarışmaya başvuran gençlere yönelik yürütülen çalışmalar, sahada yoğun ve sistematik bir hazırlık süreci olarak dikkat çekti.

Eğitim ve mentorluk seferberliği:

Organizasyon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü. Bu kapsamda 9 GAP ilinden gelen 8 bin 345 başvuru Teknofest standartlarına uygun şekilde eğitilerek doğrudan yarışmaya yönlendirildi. Saha ekiplerinin yürüttüğü eğitim ve mentorluk faaliyetleri sonucunda maddi ve teknik olarak desteklenen 100 projeden 73'ü ulusal finale kalmayı başardı.

Bölgede artan başvuru ve başarı grafiği:

Bu sonuçla, bölgeden Teknofest ulusal finaline yükselen her 10 projeden 9'u GAP Yeşil İnovasyon çatısı altında çıktı. Şanlıurfa özelinde hem başvuru hem de finalist sayısı önceki döneme göre iki katından fazla artış gösterdi. Bölge gençleri daha önce Akıllı Ulaşım kategorisinde Türkiye birinciliği gibi dereceler elde etmişti; şimdi 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Teknofest ulusal finalinde şampiyonluk için yarışacaklar.

GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması'nın modellediği eğitim ve destek süreci, bölgesel potansiyelin etkin bir şekilde yarışma sonuçlarına dönüştürüldüğünü ortaya koyuyor ve Teknofest sahnesinde GAP projelerinin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

GAP BÖLGESİNDEKİ 73 PROJE TEKNOFEST’TE FİNALE KALDI