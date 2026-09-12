Sürü İHA yarışmasında gençlerin emeği ödüllerle taçlandı

Sürü İHA yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TEKNOFEST 2026 programı çerçevesinde düzenlenen Sürü İHA Yarışması'nın ödül töreni Yeşilkent Stadyumu'nda gerçekleştirildi. HAVELSAN yürütücülüğünde 7-11 Eylül tarihlerinde yapılan organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden toplam 19 takım katıldı.

yarışma sonuçları:

Beş gün süren müsabakaların ardından jüri tarafından seçilen takımlar ödüllerini aldı. Törende En Özgün Tasarım Ödülü Kılavuz Sarsılmaz'a, En Özgün Yazılım Ödülü ATÜ FlyLab takımına ve En İyi Takım Ruhu Ödülü Kökbörü takımına takdim edildi. Ödüller, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından takım kaptanlarına sunuldu.

Yarışmada toplamda yaklaşık 160 genç görev aldı; etkinlik, gençlerin tasarım ve yazılım yeteneklerini gerçek koşullarda sınamalarına imkân tanıdı.

protokolün mesajları:

Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlere seslenerek "Siz bizim Newton’umuzsunuz, Edison’umuzsunuz. Dünyayı aydınlatan gücümüzsünüz. Sizler bizim için çok değerlisiniz." dedi ve TEKNOFEST kapsamında gençlere verilen desteğin önemini vurguladı. Şahin, gençlere altyapı ve üretim imkânları sağlandığını belirterek, onların başarılarının görünür kılınması gerektiğini ifade etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise gençlerin yarışmada sergilediği performansı överek, "7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmalarda gençlerimiz hünerlerini sergiledi. Biz de onları yakından takip ettik. Çok iyi projeler ortaya koydular," sözleriyle katılımcıları tebrik etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gençlerin teknoloji, bilim ve sanatla ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise 10 takımla Şanlıurfa’da düzenlenecek TEKNOFEST’e katılacaklarını belirterek gençlerin ortaya koyduğu işler için gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Gaziantep İl Sorumlusu ve TEKNOFEST Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Hansu da beş gün boyunca Türkiye’nin 12 farklı ilinden gelen 19 takım ve yaklaşık 160 gencin büyük emek verdiğini belirterek, "Gençlerimiz burada yalnızca bir yarışmanın parçası olmadı; bilgi, emek, cesaret ve hayallerini gökyüzüyle buluşturdu," dedi ve bilim, teknoloji ve üretimin ülke için önemine dikkat çekti.

etkinliğin önemi ve gelecek:

Etkinlik, gençlerin teorik bilgi kadar pratik tasarım ve yazılım yeteneklerini de geliştirmelerine olanak sağladı. Protokol temsilcileri, benzer organizasyonların sürdürülmesinin yalnızca bireysel başarıyı değil, ülkenin yerli teknoloji kapasitesini güçlendireceğini vurguladı. Gaziantep'te başlayan bu bilim ve teknoloji yolculuğunun Şanlıurfa'daki TEKNOFEST ile devam edeceği bildirildi.

SÜRÜ İHA YARIŞMASI’NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU