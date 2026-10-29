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Engelleri aşan coşku: özel öğrencilerin cumhuriyet klibi sosyal medyada ilgi topladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli öğrencilerle hazırladığı 29 Ekim klibi, eşitlik vurgusu ve samimi performanslarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Engelleri aşan coşku: özel öğrencilerin cumhuriyet klibi sosyal medyada ilgi topladı

Proje ve katılımcılar:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma, özel gereksinimli öğrencilerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çekildi. Öğrenciler kamera karşısına geçerek Cumhuriyet coşkusunu kendi dilleri ve duygularıyla ekranlara taşıdı.

Sahnede eşitlik ve duygular:

Klipte öne çıkan ifadeler arasında "Cumhuriyet benim için eşit haklara sahip olmaktır" ve "Cumhuriyet benim de hayallerimin olmasıdır" gibi mesajlar yer aldı. Çalışma, engellerin fiziksel değil, toplumsal önyargılarda olduğuna dikkat çekerek izleyicide duygusal bir etki bıraktı.

Sosyal medyada yankı:

Hazırlanan video, kısa sürede sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü ve paylaşılan içerikler arasında öne çıktı. Kullanıcılar beğeni ve yorumlarla desteğini iletirken, birçok vatandaş da özel öğrencilere bu fırsatı tanıyan belediyeye ve emeği geçen eğitmenlere teşekkür mesajları gönderdi.

Proje, yalnızca bir kutlama görüntüsü olmanın ötesine geçerek erişilebilirlik ve eşitlik konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Katılımcıların samimi performansları ve verilen net mesajlar, çalışmanın toplumsal algı üzerinde kalıcı bir iz bırakmasını sağladı.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLE VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖZEL İHTİYAÇLI...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLE VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖZEL İHTİYAÇLI ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA HAZIRLANAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KLİBİ, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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