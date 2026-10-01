Eleşkirt'ten genç güreşçi uluslararası kürsüde balkan üçüncüsü oldu

Eleşkirt'ten uluslararası başarı

Ağrı Eleşkirt Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Berat Çelik, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 28 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda mindere çıktı. Bronz madalya maçında rakibini 10-0 mağlup eden Çelik, müsabakayı net bir skorla tamamlayarak turnuvada üçüncü oldu ve ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

bronz madalya maçının detayları:

Berat Çelik, U15 kategorisinde bronz madalya için çıktığı karşılaşmada üstün bir performans sergiledi. Maç boyunca teknik ve taktik açıdan kontrolü elinde tutan genç sporcu, rakibine şans tanımadan 10-0'lık skorla galip geldi. Bu sonuçla Çelik, ay-yıldızlı formayla uluslararası kürsüde yer aldı.

ilçede 9 yıllık emeğin karşılığı:

Eleşkirt'te güreş branşının olmadığı dönemde başlatılan çalışmaların meyvesi olarak gösterilen bu başarı, yaklaşık 9 yıllık bir emeğin sonucu olarak anlatılıyor. Antrenör Adem Şahna'nın özverili çalışmaları, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Eleşkirt halkının desteğiyle yetişen Berat, ilçedeki gençlere örnek oldu. Dönüşünde coşkuyla karşılanması bekleniyor.

Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sebahattin Güzel elde edilen başarının ortak bir emek ürünü olduğunu vurgulayarak, "Bu başarı yaklaşık 9 yıldır Antrenörümüz Adem Şahna, kurum çalışanlarımız ve tüm Eleşkirt halkının ortak emeğidir. Sıfırdan başlattığımız bu branşta en büyük hayalimiz ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası alanda dalgalandırmaktı. Berat, Hırvatistan’da bu hikâyenin ilk sayfasını yazdı. Bu süreçte her zaman yanımızda duran, bizlerden ve gençlerimizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Sayın Ömer Saygılı’ya, belediye başkanımız Ramazan Yakut’a şükranlarımı sunuyorum. Başta evladımız Berat olmak üzere, antrenörümüzü ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

kulübün umut veren tablosu:

Eleşkirt Gençlik ve Spor Kulübü, Balkan Şampiyonası'na toplam 3 milli sporcu gönderdi. U15'te elde edilen bu tarihi derecenin ardından, kulübün diğer millî temsilcileri Aleyna Tekin ve Hamza Yerlikaya da U20 kategorisinde ay-yıldızlı mayo ile madalya mücadelesine çıkacak. Kulüpteki heyecan ve beklenti devam ediyor.

ELESKİRTLİ BERAT CELİK GURESTE BALKAN 3. OLDU