Elimizde kalem yüreğimizde Gazze: bursalı çocuklar meydanlarda resim çizecek

bursada çağrı: yetim vakfı yıldıırım bayrak alanı'na davet ediyor:

Yetim Vakfı Bursa Şube Başkanı Ali Yılmaz, Gazze'de hayalleri yok edilen çocuklar için düzenlenecek resim etkinliğine Bursalılardan katılım çağrısı yaptı. Vakıf, 3 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde 81 ilin meydanlarında eş zamanlı 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliği gerçekleştirecek. Yılmaz, Bursalıları Yıldırım Bayrak Alanı'nda bir araya gelmeye davet etti.

etkinliğin amacı:

Ali Yılmaz, etkinliğin sadece bir resim buluşması olmadığını vurguladı. Yılmaz'a göre amaç, çocukların çizgileriyle Gazze'deki yaşama dikkat çekmek, dünyanın gözleri önünde yaşananları unutturmamak ve dayanışmayı görünür kılmak. Konuşmasında çocukların hayatındaki temel kavramların; ev, okul, oyun ve gelecek gibi unsurların Gazze'de artık aynı anlamı taşımadığını ifade etti.

Gazze'deki insani tablo:

Yılmaz, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananların ağır bir insanlık krizi olduğunu belirterek şu verileri paylaştı: Gazze'de 75 bin kişi şehit oldu ve bunun 22 binini çocuklar oluşturuyor. 45 bin çocuk yaralandı, bunların 11 binden fazlası hayatlarını geri kalan süre için derinden etkileyecek şekilde ağır yaralandı. Yaklaşık 65 bini aşkın çocuk yetim kaldı ve 22 bin çocuk refakatsiz durumda. Yılmaz, bu sayıların her birinin yarım kalan bir hayatı temsil ettiğini söyledi.

psikolojik ve eğitimsel etkiler:

Etkinlik sorumluları UNICEF verilerine dayandırılarak, Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu, 658 bin çocuğun ise eğitime erişiminin kesintiye uğradığını ifade etti. Yılmaz, Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından geçen bir yıla yakın dönemde UNICEF verilerine göre en az 300 çocuğun daha hayatını kaybettiğini belirterek, ateşkese rağmen şiddetin devam ettiğine dikkat çekti.

Yılmaz, çocuklara dağıtılacak boya kalemleri ve tuvallerin sadece resim yapmak için olmadığını, bunun yerine Gazzeli çocukları görebilme, onlara umut olma ve vicdanı temsil etme biçimi olduğunu anlattı. Çocukların çizdiği evler, okullar, sokak oyunları ve güneş figürlerinin Gazze'de erişilmesi güç umutları simgelediğini söyledi. Her resmin bir hatırlatma, bir umudun temsili olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda Yılmaz, etkinlikte emeği geçen çocuklara, ailelere, gönüllülere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti ve şunları ekledi: "Zulüm sona erene dek bizler; Gazze'nin kalemi, Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğiz." Etkinlik, resimlerin yarattığı görünürlük ve çocukların dayanışma duygusunu güçlendirme hedefiyle mahallelerden meydanlara taşıyacak bir çağrı niteliğinde olacak.

Yetim Vakfı'nın çağrısına katılmak isteyenler, 3 Ekim Cumartesi günü Yıldırım Bayrak Alanı'nda buluşacak ve çocuklar ellerindeki boya kalemleriyle Gazze'deki arkadaşlarına umut ve ses olmayı resmedecekler.

YETİM VAKFI BURSA ŞUBE BAŞKANI ALİ YILMAZ BURASALILARI, GAZZE’DE HAYALLERİ YOK EDİLEN ÇOCUKLAR İÇİN MEYDANLARDA RESİM ÇİZME ETKİNLİĞİNE DAVET ETTİ.